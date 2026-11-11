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羅大佑生育論 蘇巧慧：期待社會多元身分都能找到舒適位置
資深音樂人羅大佑日前點名蔡英文、蕭美琴、陳菊等人的婚育狀況，質疑她們不如育有子女的人關心下一代。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天受訪表示，她自己也有很多身分，一名女性、一個媽媽、一位立法委員，現在是新北市長的參選人，身分就這麼多元不同，在現在台灣社會裡，每個人也都有很多不同的身份，她最大的希望就是雖然都有不同身分，但都能在這裡找到舒適的地方、舒適的位置。
蘇巧慧說，期待未來台灣的社會，能讓不同世代、不同族群、不同性別，每一個獨特的人，都能夠在這裡安心生活，她希望她帶領的新北市、未來想要創造的新北市也是如此，是一個可以大家安居樂業、安身立命的地方。
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