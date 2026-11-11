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【重磅快評】勝選才請辭 看穿沈伯洋、張廖萬堅的選舉陽謀

聯合報／ 主筆室
中廣董事長趙少康（左）上月邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，訪問中他以自身選舉為例，詢問沈會為了展現台北市長選舉的破釜沈舟而辭立委嗎？沈伯洋則表示：不會辭！並說明立委工作是他現在的本職。記者許正宏／攝影
中廣董事長趙少康（左）上月邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，訪問中他以自身選舉為例，詢問沈會為了展現台北市長選舉的破釜沈舟而辭立委嗎？沈伯洋則表示：不會辭！並說明立委工作是他現在的本職。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋不分區立委職務「請假不請辭」，聲稱他的決心跟勇氣都寫在臉上，不需要請辭來證明；教育部次長張廖萬堅日前回台中輔選時宣布，民進黨台中市長候選人何欣純等人若當選，他明年將請辭投入立委補選。沈伯洋、張廖萬堅的陽謀呼之欲出，兩人共同關鍵字就是「勝選才請辭」，都是穩賺不賠的「進可攻、退可守」。

台北市長蔣萬安明天起請假投入競選，沈伯洋今天表示，他也「亦步亦趨」自明天開始請假。然而，沈伯洋請假，根本不必另找代班人，立法院沒有非沈不可的工作，沈辦媒宣召集人周軒今天受訪透露，沈伯洋原本堅持一邊選市長、一邊留在立院外交國防委員會，後來是「高層覺得」選舉已經短兵相接，該做取捨，沈才說「好啦！那我就在這段時間先請假」。從幕僚談話可知，若非高層要求，沈伯洋可能連「亦步亦趨」演都不想演。

相較之下，台北市政不能空轉，蔣萬安必須由副市長林奕華更認真代理職務，這段期間市政若出紕漏，綠營還是會把帳算在「蔣市長」頭上，市政議題優先於選舉問題，尤其北市選戰激烈恐生枝節，各陣營的維安工作，市府團隊一刻都不能鬆懈。

四年前，台北市長「三腳督」選情詭譎，藍綠白都沒有必勝把握，蔣萬安選前十六天宣布請辭立委，展現破釜沉舟的決心；如今同樣是市長選舉，同樣是立委身分，選情膠著需要臨門一腳之際，為什麼蔣萬安當年願意放棄，沈伯洋卻不甘願？外界聽到「洋流」的來勢洶洶，卻不見沈伯洋背水一戰的企圖，到底是對選情太樂觀，還是為自己預留後路？

事實上，沈伯洋辭去不分區立委的成本很低，一旦出缺由政黨名單依序遞補即可，不必舉行補選，也不會多花公帑，不像大罷免或區域立委補選如此勞師動眾。沈伯洋請假期間仍保留立委身分和職權，萬一勝選，政治行情水漲船高；即使敗選，也能無縫接軌回立院上班。蔣萬安若敗選將毫無公職，不像沈伯洋進退都有路，對於競逐首都市長大位者，這樣的參選決心顯然有灌水之嫌。

無獨有偶，張廖萬堅日前輔選時也預告，何欣純及議員候選人林祈烽若大勝，他將請辭教育部次長投入立委補選；何欣純是現任區域立委，一旦當選台中市長，懸缺的立委席次當然要補選。選舉還沒落幕，張廖萬堅的承諾不是展現決心，反而比較像是「提前卡位」，教育部高官公然輔選已犯忌諱，新潮流系搶先插旗更是最差的示範。

今年朝野共十九位現任立委參選縣市長，法律對民代帶職參選沒有明文規定，導致爭議頻傳，但選舉本來就是取捨，不該「呷碗內、看碗外」，真正有決心的候選人，應該讓選民看到一生懸命，而非瞻前顧後；尊重選民的政黨，也不該在投票前就想著分配下一場的位子。

不過，民進黨對權位的執念可能超乎一般人想像。沈伯洋帶職參選、張廖萬堅請辭待選，一個捨不得、一個太猴急，兩人似乎都是同一心態，公職是個人更上層樓的跳板，決心跟勇氣則是選舉的壯聲詞。

2026九合一選舉

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