選戰倒數 侯友宜：中間選民盼有經驗者接棒延續市政

國民黨籍新北市長參選人李四川今天在中和區展開車隊掃街，他說，立法院長韓國瑜也將會陪同車掃。市長侯友宜說，中間選民希望看到有經驗、有能力、有實力的參選人能接棒延續市政。

新北市長選舉進入倒數，市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，媒體詢問如何看待民意調查議題；他說，對李四川相當有信心，由於新北市正值高峰建設期，包括軌道建設、新北大巨蛋，都需要有經驗、有能力，且曾經做出成績的人接棒完成。

記者詢問，有民調顯示，仍有約2成的選民尚未決定要投票給誰，除了車隊掃街、市場拜票，最後關頭要如何催出中間選民的選票，有何實際作為。

侯友宜說，這段時間一直呼籲支持者催票、拉票、出來投票，李四川就能順利當選。市民感受到新北已經有進步，中間選民希望看到有經驗、有能力、有實力的參選人能延續接棒，故會以政績與未來政策訴求中間選民。

李四川今天在中和區以車隊掃街，他接受聯訪時表示，謝謝侯友宜、前市長朱立倫與國民黨籍立法委員張智倫都陪他車掃，看到民眾給他很大的支持與鼓勵，接下來，立法院長韓國瑜也會陪他車掃。

車隊今天掃街過程，有洗車店的員工熱情揮舞手中的抹布為李四川打氣；汽車駕駛搖下車窗加油吶喊、機車騎士比出代表3號的「OK」手勢致意；有熱情支持者與車上的李四川擊掌，互動熱絡。

李四川說，對於中和區老屋都市更新問題，最大關鍵是審查效率及都更的誘因，他會成立府級「都更推動委員會」並親自擔任召集人，透過跨局處整合、簡政便民措施及政策誘因，加速老舊社區翻新。