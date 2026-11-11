「洋流祭」應援毛巾遭嫌貴 網紅反問：把我們小水滴當塑膠嗎

民進黨台北市長候選人沈伯洋將於11月14日在228公園舉辦「洋流祭」，推出捐款1128元即可領取的限定應援毛巾，8000條迅速被索取一空，卻也引來外界質疑價格過高，根本把選民當「盤子」。對此，被稱為「最辣國文老師」的網紅Q塔發文力挺，直言支持者原本就是想捐政治獻金，毛巾只是附贈的紀念品。

沈伯洋為洋流祭推出限定毛巾，民眾捐款1128元即可於活動現場領取。8000條毛巾迅速額滿，以每筆1128元計算，募款金額約902.4萬元。不過，這項活動也引起部分人士質疑，認為一條毛巾要價1128元，根本是把支持者當成盤子。

對此，網紅Q塔在臉書發文表示，每次看到有人質疑沈伯洋的選舉經費，或認為200萬元不可能辦出上千萬元規模的選舉活動，就想反問「你們是把我們這些拿愛馬仕的小水滴 當塑膠嗎？」她提到，洋流祭推出的8000條毛巾一下就秒殺，換算下來又有約900萬元的募款金額。

面對外界質疑毛巾價格過高，Q塔則回應，「其實我們只是想給沈伯洋政治獻金，但他剛好送了我們一條毛巾做紀念罷了。」她認為，支持者看待這筆支出的方式與一般商品消費不同，也反過來呼籲其他陣營的支持者多捐款，協助自己支持的候選人舉辦造勢活動。

至於毛巾設計，沈伯洋也在社群平台說明，推出前曾向「大港開唱」團隊介紹相關設計，並收到團隊及設計師的祝福。對方表示，看到洋流祭有許多設計與創意元素向大港開唱致敬，祝福台灣選舉平安順利。毛巾額滿後，仍有不少網友在沈伯洋的貼文下詢問是否能追加，以及未來是否還會再次推出。