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影／萊爾校長團隊再推AI短劇 諷刺沈伯洋「洋流式廢話」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
萊爾校長原班團隊再推出AI政治諷刺短劇「瘍瘤博士原來是廢話星人？」圖／風向株式會社提供
萊爾校長原班團隊再推出AI政治諷刺短劇「瘍瘤博士原來是廢話星人？」圖／風向株式會社提供

九合一選舉倒數，萊爾校長原班團隊再推出AI政治諷刺短劇「瘍瘤博士原來是廢話星人？」大酸台北市長選舉過程中，民進黨候選人沈伯洋說了一堆，卻又像沒說，台北市民貓哥跟「瘍瘤博士」碰上外星人，看似宇宙危機，結果先撐不住的不是地球，是外星人。

影片中，外星人說要毀滅，哲學大師「瘍瘤博士」先談什麼是「毀滅」。外星人大肆破壞，瘍瘤博士聲稱要加LINE辯論，人家帶的是雷射砲，他帶的是LINE ID。接著金句連連「都更，需要的是動工跟完工」、「最重要的是陪伴」、「台北的垃圾桶，不能太多也不能太少」。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐酸，外星大人連地球都敢毀滅，就是扛不住廢話，宇宙級的廢話講完，還不忘問一聲「要不要算個塔羅牌」。世界末日當前，他先抽一張牌。完美呈現現實生活中，熱愛辯論的沈伯洋把廢話用到出神入化的技巧。

「瘍瘤博士原來是廢話星人？」是以情境喜劇包裝的AI諷刺系列短劇。每一集緊扣2026年的社群熱點，從市民的角度切入公共議題，用毒舌調侃戳破政客的玻璃心，翻出荒謬政客操作背後的邏輯，讓公共議題越辯越明。

此外，萊爾校長原班團隊再推出一款「舌戰紅熊 抵抗廢話大作戰」遊戲，讓玩家挑戰「洋流式廢話」。包括：「都更，需要的是動工跟完工」、「最重要的是陪伴」、「台北的垃圾桶，不能太多也不能太少」。韋淳祐表示感謝沈伯洋提供靈感，面對市政議題時，往往給出毫無實質內容的回答，歡迎大家挑戰，一起對抗洋流式廢話。

2026九合一選舉

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