影／莒光日出現沈伯洋影片 黃國昌質問顧立雄：要不要出來公開道歉？

台灣民眾黨新北市議員陳世軒前天在政論節目爆料，指稱國軍莒光日見到民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片，引起外界熱議「行政不中立」。民眾黨主席黃國昌下午針對此事指控國防部公然說謊，且謊言被戳破， 質問部長顧立雄「要不要出來公開道歉？」。

黃國昌下午在苗栗頭份受訪指出，陳世軒是非常優秀的市議員，在政論節目揭露這個事實，結果國防部第一時間是先發新聞稿指陳世軒的說法是不實言論。黃國昌說，今天上午媒體詢問顧立雄，顧還否認說沒重播，結果下午外交國防委員會的詢答中，國防部官員在委員逼問下，發現紙包不住火，因為越來越多的年輕人跳出來說「明明就有播，他們都有看」，國防部的謊言在國會被戳破。黃國昌問顧立雄「要不要出來公開道歉？」。

黃國昌說，至於說國防部找沈伯洋拍攝媒體識讀、認知作戰影帶，他覺得非常可笑，去年有媒體說他跑去香港，還隱射他有境外敵對勢力的資金，結果搞了半天，這個媒體敗訴，當時沈伯洋竟然還發文配合操作說「笑死，台灣的悲哀」。沈伯洋自己說過的話都不承認，媒體敗訴後，到現在沈還是繼續撒謊，他認為國防部找沈伯洋來講「媒體識讀」，到底「在汙辱我們的國軍？還是在汙辱媒體識讀？」

此外，陳世軒也受訪表示，國防部先發新聞稿指他的說法是不實陳述，但新聞稿又承認影片有沈伯洋，且只在2024年4月第三周播出，目的在提升官兵媒體識讀能力，強化對中共資訊滲透、威脅的警覺，與今年九合一選舉完全無涉。顧立雄部長上午也親口說「沒聽說有再重播」。

陳世軒呼籲國防部要想清楚，2024年4月是影片上架時間點，但未告訴大眾這支影片在部隊裡播了多久？他的助理2025年3、4月在成功嶺新訓看到影片，到今年7月都還有人打電話向他陳情說今年6月參加教召也看到沈的影片，當時沈伯洋已被提名為民進黨台北市長參選人，引發外界質疑行政不中立。