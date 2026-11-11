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石舫亘今晚發放文宣 現場破2千人排隊：不當沉默螺旋

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安的夫人石舫亘發放文宣。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安的夫人石舫亘發放文宣。記者邱書昱／攝影

台北市長選情激烈，尋求連任的台北市蔣萬安的夫人石舫亘近期積極幫忙跑行程，今晚6時到南京東路三段的競總發放安心飄帶、貼紙及海報。一名30多歲的台北市民透露，市府推行的 U-Sport 真的很好用；「套句沈伯洋常說的這早有一定『生態系』，他們（沈伯洋）才是不夠了解台北市。」

活動開始前半小時，下午5時30多分時，人龍從蔣萬安競選總部的南京東路三段，一路蔓延到敦化北路4巷，人數破2千多人，而最早的民眾更是從下午2時開始排隊，石舫亘聽聞後熱情握手並簽名合影。

石舫亘到場時親切地向支持者們握手合影，國民黨立委徐巧芯也說，謝謝大家踴躍參加，也邀請參加11月14日安心大遊行，現場會有限定的粉紅色、白色飄帶。

隊伍當中，一名30多歲家住松山區的李先生透露，自己當初在大罷免時，就因為罷免團體在咖啡廳下喊聲而被吵到不滿，所以決定站出來不當沉默螺旋。他說，這次站出來是覺得這波民進黨的攻擊非常糟糕，「我是很懶的人，但也會想站出來幫忙，挺做事的人。」

李先生說，其實蔣萬安推出的 U-Sport 真的很好用，他媽媽去健身房泡湯時，都有很多婆婆媽媽都在集點，運動的同時還能換成悠遊卡的日常生活消費，「套句沈伯洋的說這早有一定『生態系』，他們才是不夠了解台北市。」另外，悠遊卡能夠直接刷信用卡進站也很方便。

李先生說，其實蔣萬安很多與民生相關議題，不用一直強調輝達、大巨蛋等。而且，毒油案、光電案等民進黨政府都沒有人為此下台，以前國民黨在馬英九時代也有道歉，「寧可選願意扛責任的政府。」

另一位40多歲，家中有16歲小孩的詹媽媽表示，自己雖然是新北市民，但是在台北市工作，會願意站出來也是不願當沉默螺旋，畢竟蔣萬安推動的無菸城市真的照顧到了不抽菸的民眾。

她說，之前曾在林森北路上班，周遭全部都是抽菸的人，所以政策推動後，馬上清空了街道，也讓街道變得非常乾淨。也因此，當初在台北市擔任副市長的李四川，這次投入選新北市長，也一定會支持做工程的人。

台北市長蔣萬安的夫人石舫亘發放文宣。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安的夫人石舫亘發放文宣。記者邱書昱／攝影

最早的民眾更是從下午2時開始排隊。記者邱書昱／攝影
最早的民眾更是從下午2時開始排隊。記者邱書昱／攝影

人龍從蔣萬安競選總部的南京東路三段，一路蔓延到敦化北路4巷
人龍從蔣萬安競選總部的南京東路三段，一路蔓延到敦化北路4巷

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