影／打通中央山脈挨批「不顧安全」 韓國瑜回擊：台中東部一飛沖天！

選戰倒數，立法院長韓國瑜今天下午到台中，將縣市長選戰首度車掃獻給立院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣，支持者高喊「禿子力挺大鼻子！」韓國瑜在推薦江啟臣會是最棒的台中市第一名推銷員。韓國瑜說，他提出「打通中央山脈讓東西部活過來」遭民進黨指責「不顧安全」，未來會經安全、環境評估，如順利打通，台中和東部一定會一飛沖天。

江啟臣今天下午3時30分在立法院長韓國瑜、國民黨台中市黨部主委、市議員蘇柏興，以及市議員林碧秀、賴義鍠、黃佳恬、江和樹等人陪同下，先參拜大里新興宮，並由韓國瑜當眾推薦江啟臣，眾人齊為候選人高喊「凍蒜！」隨後江、韓二人一同搭上戰車，展開車隊掃街拜票。

韓國瑜在起點大里新興宮表示，他這二天提到，中央山脈把台灣分成西台灣跟東台灣，中央山脈如果打通，未來東部跟西部全部都活過來。 結果呢，「民進黨就指責我『不顧安全』」。挪威修拉達爾隧道24公里，瑞士修的阿爾卑斯山隧道58公里，台灣中央山脈（隧道）只有28公里，卻把整個台灣分成兩個部分，未來有一天，經過安全環境評估能打通，台中的未來跟東部一定會一飛沖天。

韓國瑜說，若江啟臣當選市長，有責任要把台中最好的東西分享給大家，另外包括農業、機械製造、五金、無人機推銷到全世界知道，未來台中一定要國際化、大型機場，一定要有領航者帶領台中招商引資、建設台中、照顧弱勢，盼鄉親給江啟臣機會，讓台中成為最棒、百業興旺的城市。

國民黨台中市長候選人江啟臣（左）今天下午與立法院長韓國瑜（右）搭上戰車，從大里新興宮出發，展開車隊掃街拜票。記者趙容萱／攝影