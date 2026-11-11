「洋流」吹進南投！沈伯洋20日合體温世政 蘇巧慧也來了

選戰倒數，為衝刺中台灣選情，民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等傳出20日（五）南下到台中、南投助陣造勢，其中南投場地點在南投市祖祠路夜市，預計當晚6時登場，南投縣長候選人温世政證實確有相關規畫。

今年的台北市長選舉因沈伯洋掀起「洋流」效應，成全台焦點，不少綠營候選人更盼「洋流」外溢，能為自身選情加分，沈伯洋為此曾赴台中、新竹等地輔選，温世政先前曾透露最後衝刺十天，沈伯洋到南投輔選，如今傳出已敲定在20日。

據了解，為衝刺中台灣選情，沈伯洋20日將到南投與温世政合體，時間預計在為當天晚上6時，地點則在南投市祖祠路夜市，蘇巧慧也會到南投助陣；而當天沈、蘇2人也會前往台中市為市長候選人何欣純站台。

對此，温世政證實確有相關規畫，他指出，沈伯洋的生母生前住在台中，繼母則是南投埔里人，小時候常到埔里，因此他與台中、南投頗有淵源，情感特殊，黨中央為此協助安排，沈伯洋、蘇巧慧等也情義相挺，目前暫定20日晚上到南投。

據了解，南投「洋流」聯合造勢活動地點擇定祖祠路夜市，主要考量交通，距國道3號南投交流道很近，方便沈伯洋、蘇巧慧等趕場，屆時現場也將發送「洋流」、「政波」等飄帶，以及文宣小物，盼在最後衝刺的黃金周末前夕，力拚地方選票。