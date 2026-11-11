國發會認曠世智能案免申報 李四川競辦：蘇巧慧家打開民進黨弊案大門？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」公司拿政府4500萬元投資基金，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，對此，廉政署副主委林炤宏承認行政院長蘇貞昌屬利衝法關係人，但國發會主委葉俊顯卻稱國發基金「投資」不在規範內。李四川競選辦公室發言人吳亮賢今痛批，民進黨高官認證蘇巧慧家族可靠著法律模糊範圍，大肆拿取人民納稅錢投資，蘇巧慧家族的「示範」，恐怕打開民進黨的弊案大門，未來所有民進黨公職皆可循蘇巧慧家族模式，狂拿人民納稅錢給家人公司，暢通無阻。

吳亮賢指出，廉政是政府的基本操守，民進黨高官今天卻為了蘇巧慧家族，在立法院上演「官官相護」，明明利衝法規範的態樣中，包括「補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為」，蘇巧慧家族公司獲取4500萬元政府資金投資，難道在民進黨政府眼中，不具對價性質？不該受到法律的規範？明明廉政署表明二等親內皆是利衝法的「關係人」，依法就應該申報蘇巧慧、蘇貞昌的身分關係，卻被民進黨高官一句話打開「巧」門。

吳亮賢批評，法律只是道德的最低標準，蘇巧慧身為律師，無視「公司法」清楚指出，董事就是股份有限公司的「負責人」，對於妹妹蘇巧純身為曠世智能第二大董事，蘇巧慧今天更七度謊稱妹妹不是負責人，儼然將法律踩在腳下；再者，民進黨高官今天的護航說法，對照蘇巧慧家族的取「巧」行為，不禁令人懷疑一切是經過精密計算的「知法玩法」，把利衝法的條文把玩於股掌之間，更算準「球員、觀眾、裁判都是我的人」，絲毫不在乎人民觀感，更無視政治人物基本道德操守。

吳亮賢表示，面對新北超過80萬名長者期待政府提供每月幾百元的健保費補助，蘇巧慧與民進黨帶頭在立法院阻擋，但對於蘇巧慧家族拿取約4500萬元政府投資基金，民進黨政府卻集體護航，「長輩需要的，民進黨不給；蘇家想要的，民進黨全給」，蘇巧慧如今參選新北市長，難道又看準了什麼潛在「利多」？