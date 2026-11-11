鄭朝方遭質疑上班搭公務車赴西門町 藍白籲停止網路攻防、公開說明

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方遭質疑上班時間搭公務車赴台北西門町，藍白竹北市民代表候選人李心然、黃郁雯今於記者會後發文，點名鄭朝方公開當天行程、正面接受監督，並停止網路攻防。鄭團隊及竹北市公所均表示「無回應」。

李心然指出，根據爆料者提供的照片，2023年10月13日周五下午2時29分，鄭朝方出現在台北市萬華區中華路一段與76巷口附近，現場亦有疑似公務車輛。她要求鄭朝方說明為何上班時間出現在台北、當天會見哪些人、討論事項，以及行程是否與竹北市政有關，公務車及隨行人員使用是否符合規定。

李心然表示，市長當然可以離開辦公室，但涉及公務時間及公共資源，就應公開透明、接受監督。她曾在新竹縣議員林碩彥服務處工作3年多，深知地方政府每天都有許多亟待處理的市政問題，市長更應將心力投入公共建設與行政服務。

她列舉竹北東區市場改建水岸市集預算大幅增加、竹北市民活動中心綜合大樓遲未全面啟用、各里集會所反覆流標，以及公二停五停車場工程品質、公共工程與採購爭議，質疑市府應優先處理市民關心的建設問題，而非只著重城市行銷與活動宣傳。

李心然強調，並未預設鄭朝方有違法行為，也不是否定市公所所有努力，但行政首長應對具體疑問說明清楚，重大公共建設進度也應公開交代，「市政建設不能一拖再拖，公共資源不能缺乏透明」。

黃郁雯則在臉書表示，記者會後有媒體詢問，爆料者究竟指控鄭朝方做了什麼事？她認為鄭朝方當天究竟去了哪裡，應由本人回答，而不是由提出質疑的人代為說明。

黃郁雯指出，鄭朝方被指上班時間出現在台北市萬華區中華路一段與76巷口，附近有西門大飯店、連鎖火鍋店、速食店及餐飲娛樂場所，質疑當天行程目的為何。

黃郁雯強調，竹北市公所應保存市長行程及公務車使用紀錄，呼籲鄭朝方親自回應市民與媒體疑問，展現真誠溝通，而非僅透過網路留言互相批評或在社群平台帶動風向。

李心然表示，市長當然可以離開辦公室，但涉及公務時間及公共資源，就應公開透明、接受監督。圖／取自李心然臉書