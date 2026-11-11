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鄭朝方遭質疑上班搭公務車赴西門町 藍白籲停止網路攻防、公開說明

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
黃郁雯呼籲鄭朝方說明公務出訪對竹北的實質效益；李心然表示，市長跨縣市洽公並無不妥，但動用公務資源應有完整紀錄。記者黃羿馨／攝影
黃郁雯呼籲鄭朝方說明公務出訪對竹北的實質效益；李心然表示，市長跨縣市洽公並無不妥，但動用公務資源應有完整紀錄。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方遭質疑上班時間搭公務車赴台北西門町藍白竹北市民代表候選人李心然、黃郁雯今於記者會後發文，點名鄭朝方公開當天行程、正面接受監督，並停止網路攻防。鄭團隊及竹北市公所均表示「無回應」。

李心然指出，根據爆料者提供的照片，2023年10月13日周五下午2時29分，鄭朝方出現在台北市萬華區中華路一段與76巷口附近，現場亦有疑似公務車輛。她要求鄭朝方說明為何上班時間出現在台北、當天會見哪些人、討論事項，以及行程是否與竹北市政有關，公務車及隨行人員使用是否符合規定。

李心然表示，市長當然可以離開辦公室，但涉及公務時間及公共資源，就應公開透明、接受監督。她曾在新竹縣議員林碩彥服務處工作3年多，深知地方政府每天都有許多亟待處理的市政問題，市長更應將心力投入公共建設與行政服務。

她列舉竹北東區市場改建水岸市集預算大幅增加、竹北市民活動中心綜合大樓遲未全面啟用、各里集會所反覆流標，以及公二停五停車場工程品質、公共工程與採購爭議，質疑市府應優先處理市民關心的建設問題，而非只著重城市行銷與活動宣傳。

李心然強調，並未預設鄭朝方有違法行為，也不是否定市公所所有努力，但行政首長應對具體疑問說明清楚，重大公共建設進度也應公開交代，「市政建設不能一拖再拖，公共資源不能缺乏透明」。

黃郁雯則在臉書表示，記者會後有媒體詢問，爆料者究竟指控鄭朝方做了什麼事？她認為鄭朝方當天究竟去了哪裡，應由本人回答，而不是由提出質疑的人代為說明。

黃郁雯指出，鄭朝方被指上班時間出現在台北市萬華區中華路一段與76巷口，附近有西門大飯店、連鎖火鍋店、速食店及餐飲娛樂場所，質疑當天行程目的為何。

黃郁雯強調，竹北市公所應保存市長行程及公務車使用紀錄，呼籲鄭朝方親自回應市民與媒體疑問，展現真誠溝通，而非僅透過網路留言互相批評或在社群平台帶動風向。

李心然表示，市長當然可以離開辦公室，但涉及公務時間及公共資源，就應公開透明、接受監督。圖／取自李心然臉書
李心然表示，市長當然可以離開辦公室，但涉及公務時間及公共資源，就應公開透明、接受監督。圖／取自李心然臉書

黃郁雯則在臉書表示，記者會後有媒體詢問，爆料者究竟指控鄭朝方做了什麼事？她認為鄭朝方當天究竟去了哪裡，應由本人回答。圖／取自黃郁雯臉書
黃郁雯則在臉書表示，記者會後有媒體詢問，爆料者究竟指控鄭朝方做了什麼事？她認為鄭朝方當天究竟去了哪裡，應由本人回答。圖／取自黃郁雯臉書

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