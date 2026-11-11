陳冠宇曝鄭朝方上班赴西門町照 張益豪點名「台灣前進陣線」同標準監督

竹北市民代表候選人陳冠宇、張益豪今天舉行記者會後，曝光民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方於上班時間乘坐公務車前往台北西門町的照片，質疑公器私用；張益豪更點名曾質疑新竹縣長楊文科出國行程不透明的「台灣前進陣線」，強調監督不應有雙重標準。鄭團隊、竹北市公所均表示「無回應」。

民進黨立法院黨團前幕僚、竹北市民代表候選人陳冠宇在臉書發文指出，民眾為生活努力工作，甚至得忍受職場霸凌與騷擾，反觀鄭朝方過去遭質疑耗費近千萬元裝潢辦公室、舉辦演唱會且活動經費不斷追加，如今又被爆上班期間動用公務車、司機及隨行人員處理私人行程，形同把公費人員當成家臣、傭人。

陳冠宇批評，政治人物應將國家擺第一、政黨第二、個人第三，但鄭朝方面對問題傲慢不回應，甚至指控其利用檢調及訴訟讓批評者感到恐懼、噤聲。他形容鄭朝方公私不分、錯把國家當自己家，竹北市恐怕可以改名「朝方國」，政治氛圍如同北韓般充斥噤聲、威逼及政治人物偶像化。

陳冠宇並提出4項疑問，要求鄭朝方說明為何2023年10月13日下午上班時間出現在台北西門町、當天會見哪些人、洽談什麼事項，以及會面內容是否與竹北市政有關。

竹北市公所前機要秘書、竹北市民代表候選人張益豪也在臉書發文表示，根據爆料照片及Google街景比對，鄭朝方當天下午搭乘公務車抵達西門大飯店前，並在有隨行秘書的情況下獨自下車，質疑公務車及隨行人員使用是否符合公務需求。

張益豪強調：「我們沒有預設這趟行程一定違規」，但公務車不是私人專車，涉及公共資源就應公開說明，而非讓外界不斷猜測。

張益豪更點名「台灣前進陣線」，指出該團體過去曾質疑新竹縣長楊文科出國行程及經費不透明，要求公開說明，如今鄭朝方同樣面臨公務行程疑義，是否也願意以相同標準要求公開資訊？

張益豪強調，監督不該分藍綠，行政透明更不能有雙重標準，市民關心的不只是市長上班時間去了哪裡，更是公共資源究竟用在什麼地方。

張益豪強調：「我們沒有預設這趟行程一定違規」，但公務車不是私人專車，涉及公共資源就應公開說明。圖／「還我乾淨竹縣聯盟」提供