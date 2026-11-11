影／反擊對手質疑！何欣純轟國民黨「冷飯熱炒」 呼籲回歸正向選舉

針對國民黨立法院黨團今天開記者會指控民進黨台中市長候選人何欣純的丈夫謝俊雄涉入彰化伸港工程案，並質疑其恐成「地下市長」一事，何欣純表示對於國民黨再度以抹黑、扭曲及「冷飯熱炒」的方式打模糊仗、模糊焦點感到非常遺憾。

何欣純強調，選舉應當正面訴諸市政與政見，讓絕大多數市民了解候選人未來要為台中做什麼。她承諾，若由她擔任市長，一切絕對依法辦理、絕不違法、絕不寬待。競選總部也已於中午前召開記者會，針對所有相關細節做出正式說明。她再次呼籲國民黨回歸正向選舉，切勿再以扭曲抹黑手段影響選情。

此外，針對外界傳出立委沈伯洋因選情緊繃可能取消20日台中合體造勢的傳聞，何欣純澄清，目前一切皆按既定規劃進行，11月20日仍會安排與沈伯洋及其他縣市長合體的造勢活動。相關場地與細節正積極申請與規劃中，雙方也保持密切聯繫。何欣純期盼展現台中人的熱情，並迎向11月28日的選戰勝利。

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午前往台中市神岡區進行車隊掃街。記者黃仲裕／攝影