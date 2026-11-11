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影／合體韓國瑜車掃 江啟臣：感謝院長情義相挺

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
選戰進入最後衝刺階段，國民黨台中市長候選人江啟臣（前中）今天下午前往台中大里區新興宮參香，立法院長韓國瑜（前右）也特地陪同站台。記者黃仲裕／攝影
選戰進入最後衝刺階段，國民黨台中市長候選人江啟臣（前中）今天下午前往台中大里區新興宮參香，立法院長韓國瑜（前右）也特地陪同站台。記者黃仲裕／攝影

選戰進入最後衝刺階段，國民黨台中市長候選人江啟臣今天下午前往台中大里區掃街拜票，立法院長韓國瑜也特地陪同站台，吸引大批支持者熱情歡迎。

針對韓國瑜特地撥冗前來台中陪同掃街，江啟臣表示，兩人平時在立法院相互分工，得知近期開始安排掃街行程後，便主動提出若時間允許願意優先來台中相挺。「他的行程非常滿，所以我非常感謝他特別關心我，抽空到台中來陪我掃街。」

江啟臣強調，隨著選戰剩下最後十幾天，團隊將採取「從早拚到晚」的策略，不論是掃街拜票、市場走訪，或是與市民面對面的機會，都會特別珍惜與把握。此外，團隊也規劃了一系列大型造勢活動，例如週五晚間將於太平區舉辦大型造勢，後續也有一系列主題明確、邀請對象多元的活動，歡迎市民踴躍參加，全力為11月28日的勝選打拼。

針對媒體詢問今日行程集中在大里區，是否引發外界政治聯想（如對手本命區等），江啟臣指出，大里區是台中市29個行政區之一，「每一區都很重要，只要能跑得到的地方，一定都會盡力、找時間跑到。」他強調，今天在大里，明天就是其他區，對他而言，台中市每一區的市民都一樣重要。

針對媒體追問有關何欣純夫婿的相關司法案件，江啟臣認為，這是一起多年前的司法案件，面對外界的質疑，最重要的就是當事人把事情說清楚，化解市民的疑慮。

此外，針對外界揣測江啟臣岳父從事營造業，若未來當選市長將如何處理利益迴避問題，江啟臣表示，從事民意代表、公務人員甚至是行政首長，財產各方面全部都是信託。」他回憶自身曾擔任局長等公職的經驗，強調身為政務官與首長、副首長，一切絕對「依法行政、利益迴避，沒有任何模糊空間」。

江啟臣也重申，未來若擔任市長，對於身邊親人與親近之人的標準也將完全一致，嚴守法律與道德分際，讓市民放心。

選戰進入最後衝刺階段，國民黨台中市長候選人江啟臣（右）今天下午前往台中大里區掃街拜票，吸引大批支持者熱情歡迎。記者黃仲裕／攝影
選戰進入最後衝刺階段，國民黨台中市長候選人江啟臣（右）今天下午前往台中大里區掃街拜票，吸引大批支持者熱情歡迎。記者黃仲裕／攝影

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