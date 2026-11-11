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影／力挺江啟臣 韓國瑜大讚江擘劃台中國際化願景

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（右）今天下午前往台中大里新興宮參香，獲得地方熱情相迎。立法院長韓國瑜（左）也特別現身站台力挺。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（右）今天下午前往台中大里新興宮參香，獲得地方熱情相迎。立法院長韓國瑜（左）也特別現身站台力挺。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣今天下午前往台中大里新興宮參香，獲得地方熱情相迎。立法院長韓國瑜也特別現身站台力挺，不僅細數江啟臣在國會中主持會議、朝野協商及接待外賓的優異表現，更大讚他是立法院最棒的推銷員，並強烈推薦其參選台中市市長，期盼帶領台中走向國際化、迎向全方位繁榮。

韓國瑜在致詞時指出，台灣的宗教文化多元包容，民眾舉凡戀愛、求子、考試、身體健康都有對應的神明祈求，而媽祖300多年來更是庇佑台灣百姓，讓人倍感溫暖。話鋒一轉，韓國瑜大力推薦江啟臣，並點出國會三大重要工作——主持會議、朝野協商與接待外賓，江啟臣皆表現得可圈可點：「主持會議一表人才、公正客觀；朝野協商表現出色；接待外賓時，更是讓所有外國議員留下深刻且美好的印象，堪稱立法院最棒的推銷員。」

韓國瑜強調，市長的重要職責之一就是「推銷城市」，不僅要將台中的美好分享出去，更要大力招商引資。他看好江啟臣若當選台中市市長，絕對會是台中最好的推銷員，不僅能照顧好在地農業、傳統製造業、五金產業，更能前瞻性地迎向未來，將無人機與機器人等先進產業引進台中。

針對台中的未來發展，韓國瑜也提出國際化願景，認為台中必須要有更大的格局與大型機場，甚至拋出未來打通中央山脈的想法，串聯台灣東西部。他舉挪威（24公里）與瑞典（58公里）的長隧道為例，認為台灣中央山脈約28公里的隧道工程，只要做好安全與環境評估，未來便能讓東部與西部相互活絡，帶動區域經濟起飛。

韓國瑜最後呼籲現場鄉親，全力支持江啟臣接任台中市市長，借重其強大的招商能力與建設宏觀視野，照顧地方弱勢族群，將台中打造為全台灣最溫暖、最富裕、百業興旺的國際化大都市。

立法院長韓國瑜（右）強調，市長的重要職責之一就是「推銷城市」，不僅要將台中的美好分享出去，更要大力招商引資。他看好江啟臣（左）若當選台中市市長，絕對會是台中最好的推銷員，不僅能照顧好在地農業、傳統製造業、五金產業，更能前瞻性地迎向未來，將無人機與機器人等先進產業引進台中。記者黃仲裕／攝影
立法院長韓國瑜（右）強調，市長的重要職責之一就是「推銷城市」，不僅要將台中的美好分享出去，更要大力招商引資。他看好江啟臣（左）若當選台中市市長，絕對會是台中最好的推銷員，不僅能照顧好在地農業、傳統製造業、五金產業，更能前瞻性地迎向未來，將無人機與機器人等先進產業引進台中。記者黃仲裕／攝影

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