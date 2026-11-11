影／營造業岳父如何利益迴避？江啟臣：依法行政沒有模糊空間

國民黨台中市長候選人江啟臣今天下午由立法院長韓國瑜陪同，展開大里區車隊掃街拜票。江啟臣行前受訪，被問及「岳父也從事營造業，未來若當選市長，會如何利益迴避？」江啟臣說，「依法行政、利益迴避，沒有模糊空間。」

江啟臣今天下午3時30分在立法院長韓國瑜、國民黨台中市黨部主委、市議員蘇柏興，以及市議員林碧秀、賴義鍠、黃佳恬、江和樹等人陪同下，先參拜大里新興宮，並由韓國瑜當眾推薦江啟臣，眾人齊為候選人高喊「凍蒜！」隨後江、韓二人一同搭上戰車，展開車隊掃街拜票。

江啟臣行前受訪說明，從事民意代表，或公務人員，甚至是行政首長，他現在是立法院副院長，他的財產各方面全部都是信托，他以前擔任過行政院新聞局長也一樣，所以他很清楚，作為政務官，作為首長、副首長，一切依法行政、利益迴避，沒有任何摸魚的空間。

江啟臣指出，未來若當上市長也一樣，包括親人、任何親近他的、身邊的人，他的態度一樣，很清楚，「依法行政、利益迴避，沒有模糊空間。」