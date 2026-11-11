公民團體赴謝龍介競總前陳抗爆口角 謝：表達訴求不應製造衝突

選戰邁入倒數階段，有公民團體今早在國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部前，針對國防預算議題開記者會陳抗，國民黨議會黨團總召、市議員林燕祝、候選人李佳蓉、童小芸等人也出面回應，雙方一度引發口角爭執，對此，謝龍介稍早強調，尊重各團體前來表達多元訴求，但絕不能動手動腳、藉事藉端。

謝龍介表示，台灣是民主社會，尊重各團體前來表達多元訴求，但競選總部周圍50公尺依法不得從事特定干擾活動，陳抗團體若欲凸顯理念，應尋求合法正當的管道，而非在競總周遭製造衝突、侵害現場人員。

他也提到，感謝林燕祝、李佳蓉及童小芸等幾位女性候選人第一時間前往競總協助維持秩序，面對不理性舉動，目前已依法提起加重誹謗及強制罪等告訴，除對她們的勇氣與付出表達肯定與尊重外，總部也將全力提供必要的法律協助，捍衛同仁合法權益。

謝龍介競總強調，「國防議題不應淪為選舉操作工具」，該公民團體事前並未透過警方協調，競總也未同意在門前舉辦記者會，公民團體直接到場挑釁，還持續宣傳特定候選人號次，根本是打著國防預算旗號，行替特定候選人造勢之實。

台南市長選戰藍綠進入衝刺，謝龍介今也空戰和陸戰齊發，除公布「24H不斷電直播」節目上線政策官網頻道外，下午也出席黨籍市議員候選人座談會、陪同掃街拜票等，爭取選民更多的支持。