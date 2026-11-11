快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

公民團體赴謝龍介競總前陳抗爆口角 謝：表達訴求不應製造衝突

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
有公民團體今早在國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部前陳抗，一度引發口角爭執，對此，謝龍介（右）稍早強調，尊重各團體前來表達多元訴求，但絕不能動手動腳、藉事藉端。記者萬于甄／攝影
有公民團體今早在國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部前陳抗，一度引發口角爭執，對此，謝龍介（右）稍早強調，尊重各團體前來表達多元訴求，但絕不能動手動腳、藉事藉端。記者萬于甄／攝影

選戰邁入倒數階段，有公民團體今早在國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部前，針對國防預算議題開記者會陳抗，國民黨議會黨團總召、市議員林燕祝、候選人李佳蓉、童小芸等人也出面回應，雙方一度引發口角爭執，對此，謝龍介稍早強調，尊重各團體前來表達多元訴求，但絕不能動手動腳、藉事藉端。

謝龍介表示，台灣是民主社會，尊重各團體前來表達多元訴求，但競選總部周圍50公尺依法不得從事特定干擾活動，陳抗團體若欲凸顯理念，應尋求合法正當的管道，而非在競總周遭製造衝突、侵害現場人員。

他也提到，感謝林燕祝、李佳蓉及童小芸等幾位女性候選人第一時間前往競總協助維持秩序，面對不理性舉動，目前已依法提起加重誹謗及強制罪等告訴，除對她們的勇氣與付出表達肯定與尊重外，總部也將全力提供必要的法律協助，捍衛同仁合法權益。

謝龍介競總強調，「國防議題不應淪為選舉操作工具」，該公民團體事前並未透過警方協調，競總也未同意在門前舉辦記者會，公民團體直接到場挑釁，還持續宣傳特定候選人號次，根本是打著國防預算旗號，行替特定候選人造勢之實。

台南市長選戰藍綠進入衝刺，謝龍介今也空戰和陸戰齊發，除公布「24H不斷電直播」節目上線政策官網頻道外，下午也出席黨籍市議員候選人座談會、陪同掃街拜票等，爭取選民更多的支持。

2026九合一選舉

謝龍介 公民團體 陳抗 2026九合一選舉 台南市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

影射柯志恩「聽話的狗」公督盟執行長道歉 綠營遭疑支持霸凌…范雲：不認同用語

賴總統：民主真締是自由表達立場 不該因表態或採訪誰就被出征

蔣萬安直搗敵營！攜手張善政 深入綠票倉掃街

相關新聞

鄭朝方遭質疑上班搭公務車赴西門町 藍白籲停止網路攻防、公開說明

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方遭質疑上班時間搭公務車赴台北西門町，藍白竹北市民代表候選人李心然、黃郁雯今於記者會後發文，點名鄭朝方公開當天行程、正面接受監督，並停止網路攻防。鄭團隊及竹北市公所均表示「無回應」。

影／營造業岳父如何利益迴避？江啟臣：依法行政沒有模糊空間

國民黨台中市長候選人江啟臣今天下午由立法院長韓國瑜陪同，展開大里區車隊掃街拜票。江啟臣行前受訪，被問及「岳父也從事營造業，未來若當選市長，會如何利益迴避？」江啟臣說，「依法行政、利益迴避，沒有模糊空間。」

石舫亘發放文宣 現場破2千人排隊 台北市民站出來 不當沉默螺旋

台北市長選情激烈，尋求連任的台北市長蔣萬安的夫人石舫亘近期積極幫忙跑行程，今晚6時到南京東路三段的競總發放安心飄帶、貼紙及海報。一名30多歲的台北市民透露，市府推行的 U-Sport 真的很好用；「套句沈伯洋常說的這早有一定『生態系』，他們（沈伯洋）才是不夠了解台北市。」

影／打通中央山脈挨批「不顧安全」 韓國瑜回擊：台中東部一飛沖天！

選戰倒數，立法院長韓國瑜今天下午到台中，將縣市長選戰首度車掃獻給立院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣，支持者高喊「禿子力挺大鼻子！」韓國瑜在推薦江啟臣會是最棒的台中市第一名推銷員。韓國瑜說，他提出「打通中央山脈讓東西部活過來」遭民進黨指責「不顧安全」，未來會經安全、環境評估，如順利打通，台中和東部一定會一飛沖天。

「洋流」吹進南投！沈伯洋20日合體温世政 蘇巧慧也來了

選戰倒數，為衝刺中台灣選情，民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等傳出20日（五）南下到台中、南投助陣造勢，其中南投場地點在南投市祖祠路夜市，預計當晚6時登場，南投縣長候選人温世政證實確有相關規畫。

國發會認曠世智能案免申報 李四川競辦：蘇巧慧家打開民進黨弊案大門？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」公司拿政府4500萬元投資基金，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，對此，廉政署副主委林炤宏承認行政院長蘇貞昌屬利衝法關係人，但國發會主委葉俊顯卻稱國發基金「投資」不在規範內。李四川競選辦公室發言人吳亮賢今痛批，民進黨高官認證蘇巧慧家族可靠著法律模糊範圍，大肆拿取人民納稅錢投資，蘇巧慧家族的「示範」，恐怕打開民進黨的弊案大門，未來所有民進黨公職皆可循蘇巧慧家族模式，狂拿人民納稅錢給家人公司，暢通無阻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。