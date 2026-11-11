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影／藍營攻丈夫涉標案行賄！何欣純批：扭曲抹黑 江啟臣喊話：應說清楚

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（左）今天下午與立法院長韓國瑜（右）搭上戰車，從大里新興宮出發，展開車隊掃街拜票。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（左）今天下午與立法院長韓國瑜（右）搭上戰車，從大里新興宮出發，展開車隊掃街拜票。記者趙容萱／攝影

立法院國民黨團今召開記者會，針對民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄，判刑確定提出質疑。何欣純下午回應，很遺憾國民黨還是用這種扭曲抹黑的方式打模糊仗。國民黨台中市長候選人江啟臣下午受訪時認為，這是多年前司法案件，面對外界質疑、市民疑慮，當事人應把事情說清楚。

江啟臣今天下午3時30分在立法院長韓國瑜、國民黨台中市黨部主委、市議員蘇柏興，以及市議員林碧秀、賴義鍠、黃佳恬、江和樹等人陪同下，先參拜大里新興宮，並由韓國瑜當眾推薦江啟臣，眾人齊為候選人高喊「凍蒜！」隨後江、韓二人一同搭上戰車，展開車隊掃街拜票。

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午到神岡瞻雲宮參香祈福，隨後展開神岡大雅車隊掃街。圖／何欣純競總提供
民進黨台中市長候選人何欣純今天下午到神岡瞻雲宮參香祈福，隨後展開神岡大雅車隊掃街。圖／何欣純競總提供

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