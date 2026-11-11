按「生日月份」配票！黃世杰合體中壢4議員 喊話集中選票力拚全壘打

2026選戰倒數，桃園市中壢區4位民進黨議員候選人今天下午與市長候選人黃世杰，舉辦「1128配票行動」記者會，喊話支持者可按照生日月投給議員候選人，期待集中分散的力量，讓中壢隊4席議員全上，監督市政缺一不可。

此次中壢區應選出十一名市議員，民進黨此次提名4席現任議員爭取連任，為凝聚綠營基層力量、避免票源過度集中或分散，競選團隊規畫以「出生月份」為基準的配票機制，力拚中壢區四席市議員全壘打，發揮全市外溢效應。

彭俊豪表示，中壢4位議員決定聯合作戰，在最後時間全力攻次，希望擴大支持者的基本盤，帶動市長選情，一起同心、順利勝選。魏筠表示，中壢4位議員都是年輕戰力，很多議題監督互相不可或缺，一定要團結四席全上，才能讓未來議會監督跟市政做得更好。

張曉昀表示，中壢四位議員平時問政交流非常多，希望透過專業及經營地方的實力，也能將桃園的小水滴能夠一起團結，不只4位議員高票過關，也能讓黃世杰在中壢衝高票。黃崇真表示，中壢近年發展快速，包含交通、長照、教育跟地方生活圈議題，希望團結一起留在議會，為中壢做事，也希望把分散的力量集中，最後迎來逆轉勝。

黃世杰說，此次按照生日月份，提出聯合競選策略，是為了確保在議會席次最大化，這樣的策略，不但能讓優秀人才留在議會，也展現團結氣勢，對整體選情有非常大的助力，也衝高市長選情。

被問及除了中壢競爭激烈，那桃園、蘆竹等區是否有其他策略，黃世杰表示，會全力支持黨籍出的候選人，結合市長選情，互相拉抬，競選聯合跟配票策略是起點，會依照各區的情勢，用最佳的選舉行程來做思考。