影／議員候選人周曉芸涉反滲透法 黃國昌：司法不該成為政黨選舉工具

台灣民眾黨「四大金釵」之一的桃園市議員候選人周曉芸涉嫌違反「反滲透法」昨天遭檢調搜索約談，並以50萬元交保，民眾黨主席黃國昌今天回應指出，他對這件事感到非常驚訝且有點難以理解，一場去年九月由獅子會長組團的旅遊活動，為何距投票不到3周的時間發動大搜索，到底目的是什麼，司法檢調不該成為政黨介入選舉的工具。

民眾黨中央委員會今天下午移師苗栗頭份舉辦。主席黃國昌會前受訪指出，他對這件事感到非常驚訝，去年九月一場再平常不過的旅遊活動，為何會在投票不到3個禮拜的時候發動大搜索，「這目的到底是什麼？」。

黃國昌說，更令人痛心的是新北地檢昨天特別發出新聞稿強調偵查不公開，結果各種光怪陸離、奇奇怪怪的故事開始在特定的媒體跑出來，這是哪門子偵查不公開？，民眾看到的是台灣的司法檢調，在距離投票日沒幾天的情況下「如此大放異彩，到底要實踐的是什麼樣子的價值？」。

黃國昌強調，司法公信力過去這幾年愈來愈不讓人民信任，相信大家的感觸都非常非常的深。選舉的過程中，司法檢調該做的事情是維持自己的公正跟專業，而不是成為政黨介入選舉的工具。