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蔣萬安再助攻徐欣瑩 「安欣連線」巨幅看板曝光拚勝選

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與台北市長蔣萬安組成「安欣連線」，近日推出「萬事安欣、竹縣要贏」巨幅競選看板，力拚選戰最後衝刺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與台北市長蔣萬安組成「安欣連線」，近日推出「萬事安欣、竹縣要贏」巨幅競選看板，力拚選戰最後衝刺。圖／徐欣瑩團隊提供

新竹縣長選戰進入最後倒數，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩近日與台北市長蔣萬安合體推出巨幅競選看板，以「萬事安欣、竹縣要贏」為口號，兩人在看板上握拳展現勝選決心。徐欣瑩表示，雙方共同堅持正直、務實施政理念，盼透過跨縣市合作爭取選民支持。

蔣萬安日前也現身徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」，在匯集支持者心願的「夢想星願池」前，親筆寫下「必勝」及「安欣連線」祝福卡片，並與徐欣瑩一同將象徵力量的許願星投入池中，展現雙方攜手合作、力拚勝選的決心。

徐欣瑩表示，蔣萬安施政有目共睹，不僅有政績、有遠見，更是一位溫暖敦厚、認真做事的市長。面對選戰過程中的抹黑與攻擊，蔣萬安始終保持風度與初心，以實際政績回應市民期待。

徐欣瑩指出，「安欣連線」不僅是選戰合作，更代表雙方對善良、正直及務實施政的共同堅持，希望透過跨縣市合作，讓陽光政治的訴求勝過對手的抹黑攻擊，也為台北與新竹的區域發展創造更多合作機會。

徐欣瑩競選團隊表示，看板曝光後引發地方支持者討論，不少民眾認為「萬事安欣、竹縣要贏」口號諧音吉祥，也傳達正向力量。選戰進入最後衝刺階段，團隊將持續爭取選民認同，號召支持者團結，力拚勝選。

競選團隊指出，距離11月28日投票日僅剩十多天，徐欣瑩將持續深入基層拜票懇託，呼籲新竹縣民支持2號徐欣瑩，以選票支持正直、務實的施政理念，共同打造更科技、更溫暖、更有愛的新竹縣。

蔣萬安日前也現身徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」，在匯集支持者心願的「夢想星願池」前，親筆寫下「必勝」及「安欣連線」祝福卡片。圖／徐欣瑩團隊提供
蔣萬安日前也現身徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」，在匯集支持者心願的「夢想星願池」前，親筆寫下「必勝」及「安欣連線」祝福卡片。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與台北市長蔣萬安組成「安欣連線」，近日推出「萬事安欣、竹縣要贏」巨幅競選看板，力拚選戰最後衝刺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與台北市長蔣萬安組成「安欣連線」，近日推出「萬事安欣、竹縣要贏」巨幅競選看板，力拚選戰最後衝刺。圖／徐欣瑩團隊提供

蔣萬安日前也現身徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」，在匯集支持者心願的「夢想星願池」前，親筆寫下「必勝」及「安欣連線」祝福卡片。圖／徐欣瑩團隊提供
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蔣萬安日前也現身徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」，在匯集支持者心願的「夢想星願池」前，親筆寫下「必勝」及「安欣連線」祝福卡片。圖／徐欣瑩團隊提供
蔣萬安日前也現身徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」，在匯集支持者心願的「夢想星願池」前，親筆寫下「必勝」及「安欣連線」祝福卡片。圖／徐欣瑩團隊提供

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