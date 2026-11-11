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影／鄭朝方遭爆上班搭公務車赴西門町飯店商圈 跨黨派轟濫用公帑

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
張益豪指出，根據爆料照片與街景比對，鄭朝方2023年10月13日周五下午2時30分，搭乘公務車抵達台北市萬華區中華路一段與76巷口，並獨自下車，地點位於西門大飯店正門口。記者黃羿馨／攝影
張益豪指出，根據爆料照片與街景比對，鄭朝方2023年10月13日周五下午2時30分，搭乘公務車抵達台北市萬華區中華路一段與76巷口，並獨自下車，地點位於西門大飯店正門口。記者黃羿馨／攝影

「還我乾淨竹縣聯盟」今舉行記者會，質疑民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方2023年上班時間搭公務車前往台北西門町飯店商圈，涉嫌公私不分、濫用行政資源，要求公開當天行程、行車紀錄及隨行人員派勤依據，釐清是否符合公務用途。鄭團隊、竹北市公所表示「無回應。」

「還我乾淨竹縣」聯盟由民進黨立法院黨團前幕僚陳冠宇、國民黨籍黃郁雯、竹北市公所前機要秘書張益豪及民眾黨籍李心然等4名竹北市民代表候選人共同發起，今天下午在竹北市公所前舉辦記者會，提出照片與Google街景比對資料，質疑鄭朝方公私不分，要求公開相關紀錄。

張益豪指出，根據爆料照片與街景比對，鄭朝方2023年10月13日周五下午2時30分，搭乘公務車抵達台北市萬華區中華路一段與76巷口，並獨自下車，地點位於西門大飯店正門口，周邊多為餐飲娛樂店家，沒有行政機關。他質疑為何隨行秘書未陪同，要求公布當天行程、公務車行車紀錄器資料及秘書派勤依據。

陳冠宇批評，鄭朝方過去遭質疑耗費近千萬元裝潢市長辦公室、舉辦大型演唱會且追加經費，如今又被爆上班時間動用公務車及人員跑私人行程，形同把公費人員當家臣。他提出四大疑問，包括為何上班時間出現在西門町、會見哪些人、洽談什麼事項，以及會面內容是否與竹北市政相關。

李心然表示，市長跨縣市洽公並無不妥，但動用公務資源應有完整紀錄。她另質疑竹北水岸市集經費增至近14億元、竹北市民活動中心綜合大樓部分空間尚未啟用，以及全市5個里活動中心工程累計流標29次，要求市長正視工程進度與行政效率。

黃郁雯呼籲鄭朝方親自回應，而非透過社群平台帶風向，並說明公務出訪對竹北的實質效益。張益豪則指出，過去「台灣前進陣線」曾要求新竹縣長楊文科公開出國行程及經費，如今也應以相同標準監督鄭朝方，避免雙重標準。

竹北市公所主任秘書陳家緯今天出席活動被問及此事，表示無回應。

陳冠宇批評，鄭朝方過去遭質疑耗費近千萬元裝潢市長辦公室、舉辦大型演唱會且追加經費，如今又被爆上班時間動用公務車及人員跑私人行程，形同把公費人員當家臣。記者黃羿馨／攝影
陳冠宇批評，鄭朝方過去遭質疑耗費近千萬元裝潢市長辦公室、舉辦大型演唱會且追加經費，如今又被爆上班時間動用公務車及人員跑私人行程，形同把公費人員當家臣。記者黃羿馨／攝影

「還我乾淨竹縣聯盟」今天在竹北市公所前召開記者會，針對竹北市長鄭朝方公務車使用及行程提出質疑，要求市公所公開相關紀錄、說明清楚。記者黃羿馨／攝影
「還我乾淨竹縣聯盟」今天在竹北市公所前召開記者會，針對竹北市長鄭朝方公務車使用及行程提出質疑，要求市公所公開相關紀錄、說明清楚。記者黃羿馨／攝影

黃郁雯呼籲鄭朝方說明公務出訪對竹北的實質效益；李心然表示，市長跨縣市洽公並無不妥，但動用公務資源應有完整紀錄。記者黃羿馨／攝影
黃郁雯呼籲鄭朝方說明公務出訪對竹北的實質效益；李心然表示，市長跨縣市洽公並無不妥，但動用公務資源應有完整紀錄。記者黃羿馨／攝影

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