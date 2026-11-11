【重磅快評】高雄人犧牲換來的演唱會經濟紅利 不能共享？

高雄市長陳其邁上任後力推演唱會經濟，成為城市賣點。國民黨高雄市長候選人柯志恩除了宣示將延續此一政策外，更拋出「高雄人優先購票」構想，未料卻引起民進黨高雄市長候選人賴瑞隆質疑可能助長黃牛，以及衝擊外地經濟等，連陳其邁也暗酸「不要突發奇想」。事實上，過去幾年高雄看似風光的演唱會經濟，其實是投注無數市政資源，以及市民忍受各種不便所「撐」出來的。在地居民享有福利的作法，在國外早已行之有年，國內更不乏先例，難不成高雄市民只有犧牲的份？

過去幾年國內外天團陸續到高雄開唱，吸引大批粉絲追星，帶動演唱會經濟。不過，這些天團接連到高雄開唱的背後，卻是以世運主場館免場租、不抽取門票收入，以及傾盡公部門資源、大量且頻繁動員公務員人力的結果，其中更有周遭居民得忍受噪音、交通長期不便等無形環境及社會成本。

原本可以倚賴門票及場租收入自給自足維持營運的世運主場館，因採取免收場租、不抽取門票收入等措施，背離使用者付費原則，也導致場館財務失衡。不僅先前被觀眾抱怨設備老舊，市府也得另外編列大筆維修預算，還曾遭到審計部要求改善。對此，市府一貫以演唱會帶動的「粉絲經濟」外溢效應，遠超過場館本身收益作為回應。

但這些粉絲經濟帶來的多是單點式、一次性的消費，夜市攤商、在地小店及旅宿業雖然受益，表面上看似熱絡，但演唱會紅利多數集中在原市區，外溢效益有限，難以普遍惠及縣區。高雄市民也無法享有任何門票或購票優惠，同樣得跟著大批粉絲搶票。

其實，這種提供在地居民優惠的作法，國外早有先例，不少大型活動也有提供居民優先登記、抽籤等優惠，就連天團「五月天」也不例外。2021年，五月天睽違4年回到高雄世運主場館開唱，為了彌補周邊居民因演唱會帶來的不便，特別推出「敦親睦鄰票」，免費送票給世運主場館周邊居民，形成另類的市民福利。

這與柯志恩提出的高雄市民優先購票，概念相同。高雄市政府提供了如此多的實質優惠給演唱會主辦單位，還動員大量公務員提供行政協助，並投入醫療救護、交通維護及人潮疏散等工作。不僅如此，演唱會期間，周邊居民還得面對封路交管、人潮及噪音等影響。

換言之，高雄市政府用來作為政績及招牌的演唱會經濟，其實是由市民共同承擔大型活動有形及無形的成本，才成就了市府的城市榮光。因此，適度回饋高雄市民一點也不為過。何況，依照柯志恩的規畫，初期僅保留5%的票額給高雄市民優先購買，並不存在排擠的問題，且尊重主辦單位的意願，再透過實名制等配套措施降低轉售及黃牛套利的可能性，讓市民也能透過門票分配，分享演唱會經濟的紅利。事實上，包含台北小巨蛋及大巨蛋周邊居民，台北市政府也應該推出類似的居民優惠，彌補他們所受到的種種不便。

沒想到，賴瑞隆卻認為此舉會助長黃牛並衝擊外地經濟，等於直接把市民跟黃牛畫上等號。如果依照他的邏輯，所有會員、信用卡優先購票的機制都是助長黃牛；再者，難道市民的消費就不是拚經濟嗎？這不是看扁高雄市民嗎？