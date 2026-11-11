黃健豪提多年前行賄案日後恐有地下市長 何欣純：遺憾抹黑打模糊仗

立法院國民黨團今天開記者會，針對民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄，涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄、判刑確定一案提出質疑。黃健豪也質疑，台中市每年預算逾2000億元，是否可能出現親屬介入市府運作、形成地下市長風險；何欣純今天下午回應說，很遺憾國民黨還是用這種扭曲抹黑的方式來做選戰，打模糊仗。

民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天下午到神岡瞻雲宮參香祈福，隨後展開神岡大雅車隊掃街。被問到國民黨立院黨團早上記者會內容看法。

何欣純表示她很遺憾，國民黨是用這樣子的抹黑扭曲的方法來選舉，她認為選舉應該是正面，訴諸於市政還有政見，希望讓絕大多數的市民能知道市長候選人，未來的市長要做什麼，她實在很遺憾，國民黨還是用這樣子扭曲抹黑的方式來做選戰，來打模糊仗，模糊焦點，她強調自己當市長，一切決不違法，而且絕不寬待，一切都依法辦理。

何欣純表示，今天中午她的競選總部已經召開記者會，正式說明所有相關細節，她再一次呼籲國民黨，不要用這種冷飯熱炒、模糊焦點、扭曲抹黑的方法來選舉，她期待的是一場正向的選舉。