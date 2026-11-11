快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

黃健豪提多年前行賄案日後恐有地下市長 何欣純：遺憾抹黑打模糊仗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天下午到神岡瞻雲宮參香祈福，隨後展開神岡大雅車隊掃街。圖／何欣純競總提供
民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天下午到神岡瞻雲宮參香祈福，隨後展開神岡大雅車隊掃街。圖／何欣純競總提供

立法院國民黨團今天開記者會，針對民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄，涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄、判刑確定一案提出質疑。黃健豪也質疑，台中市每年預算逾2000億元，是否可能出現親屬介入市府運作、形成地下市長風險；何欣純今天下午回應說，很遺憾國民黨還是用這種扭曲抹黑的方式來做選戰，打模糊仗。

民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天下午到神岡瞻雲宮參香祈福，隨後展開神岡大雅車隊掃街。被問到國民黨立院黨團早上記者會內容看法。

何欣純表示她很遺憾，國民黨是用這樣子的抹黑扭曲的方法來選舉，她認為選舉應該是正面，訴諸於市政還有政見，希望讓絕大多數的市民能知道市長候選人，未來的市長要做什麼，她實在很遺憾，國民黨還是用這樣子扭曲抹黑的方式來做選戰，來打模糊仗，模糊焦點，她強調自己當市長，一切決不違法，而且絕不寬待，一切都依法辦理。

何欣純表示，今天中午她的競選總部已經召開記者會，正式說明所有相關細節，她再一次呼籲國民黨，不要用這種冷飯熱炒、模糊焦點、扭曲抹黑的方法來選舉，她期待的是一場正向的選舉。

2026九合一選舉

何欣純 黃健豪 台中 2026九合一選舉 台中市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

影／何欣純夫涉標案行賄 藍黨團酸「欣鈔流」

何欣純台中神岡大雅車掃拜票 推動潭雅神新政大步升級

20日台中助選何欣純仍有變數 沈伯洋：北市選情非常緊繃

影射柯志恩「聽話的狗」公督盟執行長道歉 綠營遭疑支持霸凌…范雲：不認同用語

相關新聞

影／鄭朝方遭爆上班搭公務車赴西門町飯店商圈 跨黨派轟濫用公帑

「還我乾淨竹縣聯盟」今舉行記者會，質疑民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方2023年上班時間搭公務車前往台北西門町飯店商圈，涉嫌公私不分、濫用行政資源，要求公開當天行程、行車紀錄及隨行人員派勤依據，釐清是否符合公務用途。鄭團隊、竹北市公所表示「無回應。」

蔣萬安再助攻徐欣瑩 「安欣連線」巨幅看板曝光拚勝選

新竹縣長選戰進入最後倒數，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩近日與台北市長蔣萬安合體推出巨幅競選看板，以「萬事安欣、竹縣要贏」為口號，兩人在看板上握拳展現勝選決心。徐欣瑩表示，雙方共同堅持正直、務實施政理念，盼透過跨縣市合作爭取選民支持。

【重磅快評】高雄人犧牲換來的演唱會經濟紅利 不能共享？

高雄市長陳其邁上任後力推演唱會經濟，成為城市賣點。國民黨高雄市長候選人柯志恩除了宣示將延續此一政策外，更拋出「高雄人優先購票」構想，未料卻引起民進黨高雄市長候選人賴瑞隆質疑可能助長黃牛，以及衝擊外地經濟等，連陳其邁也暗酸「不要突發奇想」。事實上，過去幾年高雄看似風光的演唱會經濟，其實是投注無數市政資源，以及市民忍受各種不便所「撐」出來的。在地居民享有福利的作法，在國外早已行之有年，國內更不乏先例，難不成高雄市民只有犧牲的份？

柯志恩輔選邀約密集 「333連線」激爆藍軍士氣

國民黨高雄市長候選人柯志恩電視辯論會後聲勢看漲，除跨出同溫層到偏綠節目發表論述，也邁出高雄與其他縣市候選人合體，打熱藍營氣勢，10日與新北市長候選人李四川，台中市長候選人江啟臣組成333連線，明天還要澎湖及雲林為黨籍縣長候選人陳振中、張嘉郡輔選，儼如藍營「新母雞」。

談與蔣萬安選前同台 柯文哲：以勝選為目標配合安排

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠日前辦造勢晚會時國民黨台北市長蔣萬安以影片支持，對於選前是否與蔣萬安同台，民眾黨創黨主席柯文哲...

黃健豪提多年前行賄案日後恐有地下市長 何欣純：遺憾抹黑打模糊仗

立法院國民黨團今天開記者會，針對民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄，涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄、判刑確定一案提出質疑。黃健豪也質疑，台中市每年預算逾2000億元，是否可能出現親屬介入市府運作、形成地下市長風險；何欣純今天下午回應說，很遺憾國民黨還是用這種扭曲抹黑的方式來做選戰，打模糊仗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。