影／民眾黨中央委員會移師苗栗 黃國昌：全國大車掃明天從竹北出發

台灣民眾黨中央委員會今天下午移師苗栗縣頭份市黨籍議員候選人林志學競選總部舉行，主席黃國昌強調民眾黨在苗栗縣黨部主委、苗栗副縣長賴香伶的帶領下，黨務發展非常蓬勃，他並推薦年底參選議員、鄉鎮市民代表「民眾苗栗隊」5名候選人，籲選民將優秀人才送進議會、代表會。

黃國昌並宣布民眾黨明天將從新竹縣竹北市開始年底選舉的「全國大車掃」及大會師，他將與創黨主席柯文哲一起出發，車隊將分「台灣隊」及「民眾隊」，一條往北、一條往南，11月21日兩支車隊將在台北再次集結，為當天晚間6點在台北市府廣場舉辦的「台灣要贏、民眾相挺」民眾黨全國大造勢暖身。全國大車掃期間，鄉親看到民眾推出的優秀參選人，請大家為他們加油打氣。

台灣民眾黨年底的五合一選舉，在苗栗縣有蔡君婷、林志學2人登記參選縣議員、王竟倫、繆宗翰、徐筱啡3人登記參選鄉鎮市民代表，其中參選議員的蔡君婷在竹南、後龍及造橋選區，林志學在頭份、三灣、南庄選區參選。頭份、竹南兩地拜竹科園區外溢影響，是全縣「唯二」兩個人口成長的城市，頭份更是全縣唯一人口超過10萬人的鄉鎮市，兩地可說是全縣最大票倉。

賴香伶表示，感謝黃國昌主席和秘書長周榆修將中常會移師頭份，這是苗栗縣的光榮，面對年底選舉，她誠惶誠恐背負起2026年底的重要戰役，但她深信鄉親好友一定會再次看到不一樣的民眾黨。這兩年是民眾黨最辛苦的時期，黃國昌主席在立院將優於民眾期盼的政策、法案一一落實，但執政的民進黨、總統府、行政院都蠻橫地拒絕接受民意，年底選舉民意會告訴總統「你們做錯了！」

黃國昌表示，他上午就先到竹南，陪同民眾黨議員候選人蔡君婷站路口、造訪市場爭取選民支持。下午的中常會除了來到苗栗的人員，還有部分中央委員透過線上視訊進行會議。