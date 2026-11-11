「別把民調贏當作是真的贏了」 賴清德：不要說大話或預測拿下幾席

近期傳出，民進黨高層評估這次選舉目標「5＋N」席次，且稱雙北是最接近贏的一次。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，千萬不要在這時講大話，或是張狂地預測會拿下幾席，因為可能會引起反效果，讓選民覺得民進黨是否傲慢了。

據轉述，賴清德在中常會就選情與中常委們討論。賴說，最近觀察許多民調，藍營選民的表態率比較低，可能有自主蓋牌的現象，千萬不要把現在民調有贏的選舉就當成是真的已經贏了。

民進黨發言人吳崢表示，賴總統在會中再次和所有幹部指出，對於選情要非常戒慎恐懼、非常努力，包括在台北市，其實連候選人沈伯洋自己都說，還是處於落後追趕狀態。

吳崢指出，這也是賴總統、民進黨秘書長徐國勇這幾個月反覆向全國競選團隊以及所有的黨公職強調，千萬要保持戒慎恐懼心態，然後非常努力，拚到最後一刻，用好的政策、政見去爭取台灣人民的支持。

沈伯洋競總總幹事吳思瑤在臨時動議時也表示，台北勝負難料，要拜託大家一起幫忙，最後階段她觀察到，北市府行政資源全部動起來，包括民政局轄下的村里長、宮廟系統等，很多支持沈伯洋的地方人士都因為壓力不敢表態。