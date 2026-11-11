柯志恩輔選邀約密集 「333連線」激爆藍軍士氣

國民黨高雄市長候選人柯志恩電視辯論會後聲勢看漲，除跨出同溫層到偏綠節目發表論述，也邁出高雄與其他縣市候選人合體，打熱藍營氣勢，10日與新北市長候選人李四川，台中市長候選人江啟臣組成333連線，明天還要澎湖及雲林為黨籍縣長候選人陳振中、張嘉郡輔選，儼如藍營「新母雞」。

柯志恩昨到新北市與李四川、江啟臣同台，這次選舉三人恰巧都抽中三號，順勢組成「333連線」，強化選民印象，並承諾當選後全力為民做事，成為選民最堅實的靠山。三人同框畫面也有如2018年國民黨「禿子、燕子、漢子」聯合造勢的既視感，被喻為「新三子」，展現藍軍跨區聯防格局。

高雄選舉基本盤綠大藍小，上屆柯志恩與陳其邁對戰結果，票數差距18%，這次選對手換賴瑞隆，依舊戰得辛苦，不過地方政壇人士觀察，電視辯論會後，柯志恩一戰成話題，包括造勢場合人數、選民熱情，都明顯被搧熱。跨區輔選邀約密集，把選戰拉至「全國性規格」。

柯志恩今早在高雄左營哈囉市場掃街時受訪表示，明天排定到澎湖、雲林為藍營候選人輔選，她強調，營造一個團結的氛圍，「這是我未來的一個方向」。更不諱言，輔選之餘也向各縣市旅外高雄市民「招手」，盼爭取認同。

藍營輔選人士亦指出，柯志恩個人形象特質鮮明，且剛柔並濟，先前民調屈於劣勢，但她愈戰愈勇，硬話題採取直球對決，更積極「破圈」，接連上歷史名師呂捷直播、偏綠政論節目專訪，甚至還上「美鳳有約」聊做菜，展現母親本色，在「洋流」之外，颳起另一股選戰旋風。