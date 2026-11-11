何欣純台中神岡大雅車掃拜票 推動潭雅神新政大步升級

民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天下午到神岡瞻雲宮參香祈福，隨後展開神岡大雅車隊掃街，她與市議員蕭隆澤、周永鴻及市議員候選人陳映辰共同向沿途鄉親問候。何欣純表示，潭雅神是台中關鍵的產業聚落，未來將全力推動「潭雅神新政」，讓產業交通與生活福利同步升級。

何欣純表示，未來將加速推動神岡豐洲科技工業園區二期開發，協助中小微企業轉型升級、拓展海外市場，推動機場捷運橘線、豐科軸線及潭雅神都市計畫整合，改善地方交通瓶頸。生活建設方面，也將倍增公托、公幼及準公共托育量能，推動大雅、神岡全民運動館、公園綠地倍增及一里一活動中心，讓公共建設跟上產業與人口發展，全面提升潭雅神生活品質。

何欣純今天下午5時將在大雅永興宮限量發放「欣潮洋流」競選海報，晚上到靜宜夜市與民眾互動，競選總部也同步舉辦第二彈「純派愛吃」快閃活動，現場集結餐車美食、特色小吃及親子遊樂設施，邀請民眾參與。