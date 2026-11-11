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再辯基隆捷運路線 謝國樑質疑童子瑋五項原則充滿自相矛盾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人謝國樑和童子瑋昨天辯論時，為基隆捷運第二階段路線展開激辯。聯合報系資料照
基隆市長候選人謝國樑和童子瑋昨天辯論時，為基隆捷運第二階段路線展開激辯。聯合報系資料照

基隆市長候選人童子瑋謝國樑昨為基隆捷運第二階段路線激辯，童今天提出五項原則，說明自己對捷運與台鐵問題的立場。謝質疑童的五項原則，充滿自相矛盾的說法。

匯流新聞網昨天主辦基隆市長網路直播辯論會，基隆捷運路線成為雙方攻防焦點。童子瑋今天表示，捷運與台鐵都是攸關基隆未來幾十年的重大建設，不希望選前最後階段陷入無止境的政治攻防，因此決定提出五項原則，一次把自己的立場說清楚。

童子瑋提出的五項原則為「捷運最重要的事情，就是要蓋得出來」、「捷運要蓋得出來，基隆不可能只靠自己」、「捷運要幫助產業，就要直達大武崙」、「完整規畫交通，台鐵與捷運才能雙贏」和「捷運是市政問題，不要變成政治標籤」。

童子瑋說表示，無論採取哪一種方案，都應先把路線、工程、經費、土地與配套研究清楚，再逐步推動，避免政策先上路、後續再補足配套的爭議。

謝國樑認為，童子瑋的五大原因根本是充滿自相矛盾的說法， 一方面強調捷運應經過專業評估，另一方面卻在沒有提出具體拆遷證據的情況下，反覆宣稱老大公廟可能遭到拆除。

一方面呼籲不要把捷運變成政治標籤，另一方面卻持續拿宗教場所可能拆遷的議題進行政治攻防。如果童子瑋真的重視專業，為何不先查證事實？如果真的反對政治操作，為何在市府澄清後，仍不斷放大拆廟疑慮？

謝國樑指出，更矛盾的是童子瑋口口聲聲強調，「最重要的是蓋得出來」、「任內不拆台鐵」，卻又主張利用既有台鐵路廊，透過臨時軌施工、高架化或地下化推動雙鐵共構。

謝國樑說，這些工程究竟需要多少經費？是否涉及沿線土地徵收或民宅拆遷？施工期間如何維持台鐵正常營運？又要如何避免長期交通黑暗期？童子瑋不能只要求別人的方案接受檢驗，卻對自己的方案輕描淡寫、一句「可以研究」就帶過。

謝國樑強調，自己的立場始終清楚，就是「台鐵不退場、捷運進安樂」，讓基隆交通建設真正向前推進。童子瑋若真心重視基隆捷運，就應提出具體可行的工程規畫，而不是一邊高喊專業、一邊製造未經證實的拆廟疑慮。基隆市民需要的是蓋得出來的捷運，而不是自相矛盾的政治口號。

基隆市長候選人謝國樑和童子瑋昨天辯論時，為基隆捷運第二階段路線展開激辯。聯合報系資料照
基隆市長候選人謝國樑和童子瑋昨天辯論時，為基隆捷運第二階段路線展開激辯。聯合報系資料照

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