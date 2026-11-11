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選戰倒數賴清德明南下雲林 陪劉建國走訪海線5鄉鎮宮廟搶票

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
身兼民進黨雲林縣長候選人劉建國（左二）競選總部主委的賴清德總統（中），明天下午將再度南下雲林，陪同劉建國走訪虎尾、土庫、元長、水林、口湖等5鄉鎮宮廟參拜祈福，深入海線展開輔選行程。聯合報系資料照
身兼民進黨雲林縣長候選人劉建國（左二）競選總部主委的賴清德總統（中），明天下午將再度南下雲林，陪同劉建國走訪虎尾、土庫、元長、水林、口湖等5鄉鎮宮廟參拜祈福，深入海線展開輔選行程。聯合報系資料照

月底選戰倒數衝刺，民進黨雲林縣長候選人、立法委員劉建國今仍北上立法院，參與「失智症基本法」逐條審查。身兼劉建國競選總部主委的賴清德總統，明天下午將再度南下雲林，陪同劉建國走訪虎尾、土庫、元長、水林、口湖等5鄉鎮宮廟參拜祈福，深入海線展開輔選行程，周六還將赴麥寮為劉建國站台造勢。

劉建國今天在立法院參與「失智症基本法」逐條審查。他表示，過去向中央爭取在雲林設立「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」，就是希望將國家級研究資源帶進地方。國家衛生研究院已在國家高齡中心成立「失智症研究辦公室」，未來將推動國家級失智症資料庫、早期篩檢、精準醫療及智慧照護技術，作為政府制定失智症防治政策的重要依據。

劉建國指出，未來將以國家高齡中心及投入129億元的台大雲林分院虎尾院區二期為雙核心，串聯斗六長照醫學教學中心、虎尾若瑟長照大樓等資源，打造「醫療照護產業園區」，整合醫療、研究、長照及相關產業，留住專業人才、帶動地方產業發展，發揮國家級建設落腳雲林的長遠效益。

選戰進入最後衝刺，賴清德明天下午將陪同劉建國展開海線宮廟參拜行程，預計走訪虎尾持法媽祖宮、土庫馬光南天宮、元長內寮無極聖殿、水林蕃薯厝順天宮及口湖椬梧順天宮，橫跨5個鄉鎮，爭取海線選民支持。

除了明天的宮廟行程，賴清德周六還將前往麥寮，為劉建國站台造勢，選前一周二度到雲林輔選，凸顯民進黨中央對雲林縣長選戰的重視。

月底選戰倒數衝刺，民進黨雲林縣長候選人、立法委員劉建國今仍北上立法院，參與「失智症基本法」逐條審查。圖／劉建國競總提供
月底選戰倒數衝刺，民進黨雲林縣長候選人、立法委員劉建國今仍北上立法院，參與「失智症基本法」逐條審查。圖／劉建國競總提供

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