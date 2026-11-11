談與蔣萬安選前同台 柯文哲：以勝選為目標配合安排

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠日前辦造勢晚會時國民黨台北市長蔣萬安以影片支持，對於選前是否與蔣萬安同台，民眾黨創黨主席柯文哲今天說，以勝選為目標，配合各方安排。

邱臣遠今天與柯文哲前往新竹縣竹北市鹿場里集會所，陪同長者參與活動，隨後到竹仁里集會所與社區長輩共餐，並與竹北市民代表會主席林啟賢、竹仁里長劉堂隆討論市場改建議題。

媒體提問，邱臣遠日前在新竹縣政府前方封街舉辦造勢晚會，蔣萬安以影片表示支持，未來柯文哲是否有機會在選前與蔣萬安同台？柯文哲說，以勝選為最大目標，民眾黨參選人的輔選絕對列為第一優先，若行有餘力，則會配合各方方便的方式辦理。

對於，民眾黨桃園市議員參選人周曉芸因涉嫌違反「反滲透法」遭檢調搜索約談並以新台幣50萬元交保一事，柯文哲說，尚未掌握詳細資訊。

柯文哲表示，有關無黨籍苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿遭起訴後仍被羈押禁見，質疑檢方起訴後仍以串供疑慮續押，可能有施壓逼供的情形，顯示台灣司法制度存在問題。