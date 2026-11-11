台中自駕巴士首航「唯一」邀江啟臣致詞？盧秀燕揭原因

選舉在即，行政中立與公共活動公平性成為各界關注焦點。台中市全電動自駕巴士今天首航，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣到場搭乘體驗。不過首航典禮中，除盧秀燕致詞，盧致詞完僅邀請江啟臣上台致詞，連後續合照眾人都比「OK」手勢，透露選舉暗號，也讓外界產生政治聯想。

盧秀燕近期在公開市政行程，常與江啟臣同台出席，盧不僅邀江啟臣登台致詞，更多次比出「OK」手勢，被外界解讀為幫江啟臣（3號）助選，引發不同政治聯想與討論。

今天台中市全電動自駕巴士首航，盧秀燕上台致詞完，僅邀請江啟臣上台致詞。盧補充說明，選舉期間大家都超計較，各方都希望致詞，但可能會講到下午，為此她就發明推派一位最高代表致詞，讓有需求的候選人上台亮相，大家都有機會曝光。