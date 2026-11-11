昨與謝國樑激辯基隆捷運路線 童子瑋今提五項原則立場一次說清楚

基隆市長候選人謝國樑和童子瑋昨為基隆捷運第二階段路線激辯，今上演「續集」。童指謝的路線方案，隧道出入口若經安樂路，老大公廟可能要拆遷。謝陣營重申，老大公廟從未列入拆遷評估範圍，謝國樑今也打電話跟老大公廟主委說明路線規畫。

童子瑋表示，昨天辯論會後，基隆捷運成為媒體與市民高度關注的議題。捷運與台鐵都是攸關基隆未來幾十年的重大建設，不希望選前最後階段陷入無止境的政治攻防，因此決定提出五項原則，一次把自己的立場說清楚。

童子瑋說，第一個原則就是捷運最重要的事情，就是要蓋得出來」。謝國樑方案涉及山區地質、地下水、環評及都市計畫等問題，都還需要進一步評估。隧道出入口經過狹窄的安樂路，創價學會基隆會館、老大公廟及周邊民宅都可能受到拆遷影響。相較於利用台鐵路廊進入市區，是更值得優先研究的方向。

童子瑋提出的第二項原則是「捷運要蓋得出來，基隆不可能只靠自己」。他說，基隆目前沒有捷運局，不論是工程規畫、財務精算或後續執行，都需要中央及雙北合作。不同方案最終都必須經過專業評估與交通部審查，不可能單靠地方政府自行決定。現階段謝國樑提出的第二階段方案路線，也仍需完成後續中央程序。

第三項原則是「捷運要幫助產業，就要直達大武崙」。童子瑋表示，交通建設不只是解決移動問題，也應該服務產業發展與就業需求。他規畫的路線是讓捷運經過長庚醫院、國家新城，一路延伸至大武崙，連結住宅生活圈與產業園區。

童子瑋表示，第四個原則是「完整規畫交通，台鐵與捷運才能雙贏」。捷運是長期建設，但市民眼前每天仍面對客運、公車與跨區接駁問題，因此短期要先改善國道客運與市區公車路網。中長期若捷運進入市區，則可研究以臨時軌施工，搭配高架化或地下化，在保留台鐵的前提下推動雙鐵共構。他並再次重申，任內不會拆除台鐵。

童子瑋提出的基捷第五個原則是「捷運是市政問題，不要變成政治標籤」。他認為，捷運與台鐵牽涉重大工程、財務、土地及交通影響，不同方案本來就可以討論，也應透過中央部會評估、專家研究、公聽會與地方座談充分溝通，而不是把複雜的交通政策簡化成政治攻防。

童子瑋表示，無論採取哪一種方案，都應先把路線、工程、經費、土地與配套研究清楚，再逐步推動，避免政策先上路、後續再補足配套的爭議。他會把更多時間放在基隆真正需要解決的市政議題，持續向市民說明交通、產業、生活與城市發展的完整規畫。

童子瑋昨辯論時指謝的捷運路線，恐拆除基隆創價學會會館及老大公廟。基市府交通處昨澄清，依目前規畫路線，絕未經過這兩處地點，未納入拆遷範圍。謝國樑競選辦公室今天也強調，老大公廟從未被列入捷運拆遷評估範圍，童子瑋的說法與實際規畫不符。

謝國樑今天也與老大公廟主委通電話，清楚說明捷運路線規畫，並轉述主委對捷運建設表達正面看法，認為未來捷運進入安樂區，不但不會影響老大公廟，更能讓民眾前往參拜更加方便。