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選舉熱度升溫 賴總統籲支持者守護民主、尊重不同立場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
選舉熱度升溫，賴清德總統呼籲所有支持者，尊重彼此不同的意見與立場，守護得來不易的民主成果。聯合報系資料照
選舉熱度升溫，賴清德總統呼籲所有支持者，尊重彼此不同的意見與立場，守護得來不易的民主成果。聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席11日於民進黨中常會表示，距離地方大選投票日，只剩下17天。最近可以明顯感受到選舉熱度逐漸升高，民眾對候選人的關注持續增加，也更加積極表達各自的立場與看法。他呼籲所有支持者，尊重彼此不同的意見與立場，守護得來不易的民主成果。

賴總統表示，民主的真諦，就是讓每一個人都能自由表自己的立場，充分展現不同的意見與主張。無論支持哪一位候選人，每個人都有表達意見的自由，也都應該受到尊重，不應受到任何不當干預或滋擾。

賴總統提到，近期有些店家或個人，僅僅因為表態支持特定候選人，或是媒體採訪特定候選人，就遭受不當侵擾，甚至受到出征，讓當事人承受相當大的壓力。這樣以騷擾、施壓的方式干預他人表達意見的行為，不僅侵犯個人自由表達的權利，更違背民主社會應有的基本素養與價值。

賴總統指出，民主選舉的目的，在於透過理性討論與公共政策的辯論，凝聚社會共識，選出最能代表人民、為大眾服務的人選。相互攻擊、製造對立，甚至造成社會撕裂，絕非民主選舉應有的精神與價值。

他希望所有候選人及競選團隊，在進行各項競選活動時，都能尊重民眾表達個人意願的自由，儘量避免對民眾的日常生活造成干擾。

同時，他呼籲所有支持者，尊重彼此不同的意見與立場，不要相互攻訐。即使遇到挑釁或謾罵，也要展現理性與風度，不以情緒回應情緒，更不要讓個別衝突擴大為社會對立。

賴總統表示，保持正向、陽光的選舉原則，讓不同立場彼此尊重、不同意見相互包容，才能共同守護得來不易的民主成果，以及人民當家作主的權利。

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