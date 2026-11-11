賴瑞隆與社工團體座談 提五大承諾挺社工

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨晚與社工團體座談，並簽署「挺社工」承諾書。賴瑞隆說，將從改善待遇、行政減壓、專業保障、執業安全及制度參與5大面向，建構更強韌的社會安全網。

賴瑞隆昨晚與民進黨籍高雄市議長康裕成、無黨籍高雄市議員張博洋等人共同參與高雄市社工工會、社工師公會舉辦的社福客廳會，與第一線工作者深入交流。賴瑞隆並簽署「挺社工」承諾書，表示支持社工就是支持高雄、台灣的未來。

賴瑞隆指出，社工是社會不可或缺的專業力量。然而，人力不足、行政負擔沉重、加班補償不全等問題，影響留任意願。他承諾將優先盤點人力缺口、改善約聘僱社工專業加給，研擬更優渥的居住、生活及偏鄉交通補助、減少繁瑣行政作業等。

賴瑞隆並表示，同時也會完善外勤安全、法律及心理支持機制，讓社工執業有保障、遇到困難有依靠。他承諾，擔任市長後將成立由秘書長層級統籌的跨局處專責工作小組，定期邀集勞資政代表開會，把第一線的建議納入政策。

賴瑞隆也聆聽及回應現場社工的建議。他表示，將保持謙卑學習的態度，與第一線並肩尋求改善之道，讓每位社工都能以自己的專業為榮，安心工作、發揮所長。

康裕成表示，透過對話，更深入了解仍有許多需要努力之處，將與高雄隊攜手為社工建構更好的環境。張博洋指出，保障社工，就是強化城市韌性。接下來不只要留才，更要攬才，促進更多工作者願意投入。