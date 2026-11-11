聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌控蘇家砸3.4億入主曠世智能 蘇巧慧競辦：投約2300萬
民眾黨主席黃國昌指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族花3.4億入主曠世智能，民進黨新北市長候選人蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇今天回應表示，蘇巧純投入該公司資金共約2300萬，該公司當時已成立3年且已有市場表現，市值約1.62億元，蘇巧純投入資金後僅取得34%股份，該公司過半股份仍由劉姓負責人家族等原始股東與技術團隊掌握。
劉芳宇說，後續該公司劉姓負責人申請各項投資增資與計畫補助等，均依法接受審查。因該公司為新創公司，蘇巧純進行投資後僅支領月薪，無其他自公司取得股利或分紅收入。該公司在疫情結束、AI產業興起後營運轉型，並無違反任何法律行為。黃國昌身為在野黨主席，不應以訛傳訛。
劉芳宇說，黃國昌主席扭曲合法公司的正常營運，還顛倒是非、亂算數學，蘇巧慧團隊向來堅持正面陽光的選戰路線，盼終止對手陣營這類負面選戰的歪風，期待11月28日後帶領新北走向新時代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。