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鄭麗文提醒選舉倒數要有分寸 趙少康喊無愧：我拿捏得很好

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。 聯合報系資料照
中廣前董事長趙少康。 聯合報系資料照

選舉倒數，國民黨內為站台爭議陷入茶壺風暴，黨主席鄭麗文今表示「所有黨員都應該知所進退、有所分寸」。中廣前董事長趙少康表示，「我覺得我分寸拿捏得很好，」他很努力希望藍白力量集中，避免2024因分裂造成的傷害；他也說，現在要打的是一場「無限戰爭」，把吃奶的力氣都用出來，問心無愧。

對於鄭麗文的說法，趙少康今受訪指出，她講得沒錯，鄭麗文也說，每個地方情況不同，光以台北市為例，民眾黨黃珊珊上次選舉拿了30幾萬票，這些票跑到什麼地方，那邊就會贏，所以蔣萬安為什麼這麼努力，跟白營小雞合體、為竹北錄影送祝福，就是希望化解藍白在竹北的裂痕，不要變成傷痕。

趙少康說，蔣萬安這麼努力，徐巧芯等立委也很努力，包括他也是，希望藍白力量能夠集中，不僅在2026，2028也能集中，所以所謂「知所進退，拿捏分寸」，「我覺得我們分寸拿捏得很好。」藍白最近有點倒吃甘蔗的感覺，希望這次能真正合作，把選票集中起來。

除了鄭麗文點名新竹縣、彰化縣、宜蘭縣選情危險，趙少康說，他認為雙北也很緊張，現在要打的是一場無限戰爭，尤其一對一縣市長選舉，要把吃奶的力氣都用出來，全力去拚，不管贏或輸，問心無愧，絕對不能有絲毫「留一點實力吧」的想法，拚最後一口氣殺到最後，爭取最後的勝利。

趙少康說，他跟台北市長蔣萬安也是這樣講，現在國民黨候選人都把自己當成現在是敗選，努力去拚，絕對不留任何猶豫、保留，向選贏邁進。

對於鄭麗文呼籲，不要還沒選完就找戰犯，趙少康說「也沒錯啦，」還不知道結果，如果現在就講說「如果選輸我負責」，好像一副未選先認為自己輸了。至於鄭麗文會怎麼做，看她自己，還不知道開票，現在逼她也沒有用，現在講都太早，選完結果贏是怎麼贏，輸是怎麼輸，那時候再來論定。

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