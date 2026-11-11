國發會指「蘇小姐」一股80元買曠世智能 黃國昌：總價3.4億從何而來？

針對曠世智能投資案，民眾黨主席黃國昌今天說，民進黨新北市長候選人蘇巧慧從來沒有正面回應，如果國發會主委葉俊顯沒有說謊「一股80元」，蘇巧慧胞妹蘇巧純的持股增加426萬8390股，總共需要花費3億4147萬1200元，那麼請問3.4億元從何而來？

黃國昌在臉書發文指出，蘇巧慧家族捲入曠世智能違法搬錢弊案，關鍵問題之一在於為何國家一股13元入股，蘇家一股卻只要0.5元，蘇巧慧從來沒有正面回應。國發會被問到蘇家以多少錢入股，葉俊顯在立法院備詢時說「在我們前面那一輪，她用80塊買的」，面對國民黨立委賴士葆的追問，國發會官員則坦承「是蘇小姐買的」。

黃國昌說，他先假設國發會沒有搞錯也沒有說謊，所謂的「我們前面那一輪」應該是指2022年7月7日核准的增資，依據經濟部商工登記公示資料查詢，蘇巧純持股由72萬3456股增加到499萬1846股，總共增加426萬8390股，而以國發會所說一股80元，總共需要花費3億4147萬1200元。

黃國昌質疑，有人會花費超過3.4億元，入主一間增資後實收資本額730萬元左右的公司嗎？請問3.4億元又是從何而來？蘇巧慧還打算繼續躲嗎？