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民進黨明開助攻「洋流」擴大會議 潘孟安也列席拚選舉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋明天將開始向立院請假。據了解，民進黨明天將舉行北市擴大選戰會議，與會成員包括台北市議員候選人為主體的「台北隊」、黨中央選戰操盤人員，總統府秘書長潘孟安也將列席拚選舉。

沈伯洋競選總幹事吳思瑤表示，沈伯洋明天起將請假全力投入選舉，挑戰者本來就應當更全力以赴，既然台北市長蔣萬安已經宣布請假了，那沈伯洋當然也要更加倍投入，這是彰顯全力一搏的決心。

吳思瑤指出，關於北市選戰，明天召集了台北隊將進行第三次擴大會議。第一次的擴大會議是民進黨主席賴清德親自召開，第二次擴大會議是她和伯洋和大家討論，明天則是第三次擴大會議，最後衝刺的活動要如何舉辦、戰略規畫、其他選務事項，都會透過這場擴大會議和台北隊的議員們進一步討論。

沈伯洋今天上午也在立法院受訪表示，蔣萬安在台北市的組織完全都動起來，藍營團隊也涵蓋很多有聲量的立委；因為他最近真的比較忙，在網路上的發言比較少，感受到非常緊張，會全力拚逆轉勝，但還是很希望能繼續講政見。

至於11月20日是否會到台中，與民進黨台中市長候選人何欣純同台舉辦大型造勢活？動沈伯洋指出，因為20日已經是黃金周，台北選情非常緊繃，到底會用怎樣的形式參與都還在討論，希望今、明兩天可以定案，再向大家報告。

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