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蘇巧慧汐止金龍市場拜票 預告15日「慧聚繁星」綠營大咖為新北隊加油

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北市長候選人蘇巧慧今天到汐止區金龍市場拜票，向民眾請安問好，並預告15日在秀峰高中舉辦「慧聚繁星」造勢大會，賴清德總統、副總統蕭美琴和前總統蔡英文等人都會現身為「新北隊」加油。

蘇巧慧上午與新北市議員張錦豪、新北市議員候選人蔡美華，前往金龍市場向攤商和採買民眾問安拜票。金龍市場自治會長林陳官蘭致贈菜頭，祝福蘇巧慧高票當選「好彩頭」。

蘇巧慧拜票過程中，受到不少攤商與採買民眾熱情歡迎，許多人拿出手機殼、「慧聚」小物給蘇巧慧簽名，高喊「全家都投給你」，展現蘇巧慧的高人氣。

蘇巧慧表示，汐止位處新北市、台北市、基隆市交界，是北北基共同生活圈的關鍵樞紐，更擁有豐厚的產業發展基礎。未來她期盼串連南港生技研發量能，以及汐止精密製造實力，打造「新北智慧生醫產業廊帶」。

蘇巧慧說，未來她希望可以加速推動捷運汐東線、白匏湖社會住宅暨運動園區，並爭取擴大翡翠水庫支援汐止供水量能，盼從產業、交通、居住到民生全面升級，讓汐止居民更加安居樂業。

蘇巧慧也宣傳周休二日舉辦的「慧聚繁星」大型造勢活動，14日在新莊陽光草坪，15日在中和4號公園和汐止秀峰高中，賴總統和前總統蔡英文、副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁、行政院副院長鄭麗君都會到場，為新北隊加油，歡迎民眾共襄盛舉，匯聚更大的力量迎接新北的新時代。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供
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民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供
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