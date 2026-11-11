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蘇巧慧汐止金龍市場拜票 預告15日「慧聚繁星」綠營大咖為新北隊加油
新北市長候選人蘇巧慧今天到汐止區金龍市場拜票，向民眾請安問好，並預告15日在秀峰高中舉辦「慧聚繁星」造勢大會，賴清德總統、副總統蕭美琴和前總統蔡英文等人都會現身為「新北隊」加油。
蘇巧慧上午與新北市議員張錦豪、新北市議員候選人蔡美華，前往金龍市場向攤商和採買民眾問安拜票。金龍市場自治會長林陳官蘭致贈菜頭，祝福蘇巧慧高票當選「好彩頭」。
蘇巧慧拜票過程中，受到不少攤商與採買民眾熱情歡迎，許多人拿出手機殼、「慧聚」小物給蘇巧慧簽名，高喊「全家都投給你」，展現蘇巧慧的高人氣。
蘇巧慧表示，汐止位處新北市、台北市、基隆市交界，是北北基共同生活圈的關鍵樞紐，更擁有豐厚的產業發展基礎。未來她期盼串連南港生技研發量能，以及汐止精密製造實力，打造「新北智慧生醫產業廊帶」。
蘇巧慧說，未來她希望可以加速推動捷運汐東線、白匏湖社會住宅暨運動園區，並爭取擴大翡翠水庫支援汐止供水量能，盼從產業、交通、居住到民生全面升級，讓汐止居民更加安居樂業。
蘇巧慧也宣傳周休二日舉辦的「慧聚繁星」大型造勢活動，14日在新莊陽光草坪，15日在中和4號公園和汐止秀峰高中，賴總統和前總統蔡英文、副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁、行政院副院長鄭麗君都會到場，為新北隊加油，歡迎民眾共襄盛舉，匯聚更大的力量迎接新北的新時代。
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