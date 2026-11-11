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鄭麗文：國民黨整體選情穩定 四都有驚無險應可過關

中央社／ 台北11日電
國民黨主席鄭麗文。 聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。 聯合報系資料照

地方選舉進入倒數階段，國民黨主席鄭麗文今天說，目前整體選情穩定，最後應會有驚無險，台北市、新北市、桃園市、台中市四都選情現在雖然有些拉警報，很接近，但國民黨已全力輔選，只要大家出來投票，四都應可過關。

國民黨籍台北市議員秦慧珠日前和民進黨台北市長參選人沈伯洋合照比「3」，近日光顧挺洋流的「又一村」水餃店，又與老闆娘合影比「3」，引發藍營基層不滿。前中廣董事長趙少康為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，引發國民黨考紀會主委張雅屏回應「知所進退」。

鄭麗文接受網路節目專訪說，參選人說話容易被斷章取義、過度解讀，大家就會有情緒上的反應，身為政治人物要小心自己的言行，不要引起誤會。秦慧珠是非常資深的政治人物，絕對沒有由藍轉綠的可能性，「秦慧珠被說是綠的，這一定是誤會。」

鄭麗文表示，秦慧珠已出面說明，表示絕對百分百支持台北市長蔣萬安，大家不需要過度解讀，也不需要因為一些新聞事件過度放大。

對於張雅屏所說的「知所進退」，鄭麗文強調，所有黨員都應該要「知所進退」，張雅屏身為考紀會主委，是有感而發，希望全黨同志在選舉倒數的時刻，一定要小心、有所分寸，張雅屏是好心提醒，不要引起些不必要的誤會。

此外，鄭麗文昨天接受鏡新聞專訪，談及黨內確實認為彰化縣、宜蘭縣和新竹縣比較危險，尤其新竹縣長黨內初選殺得刀刀見骨，需要時間整合團結，現在選情有回穩。至於新北市，民進黨市長參選人蘇巧慧來勢洶洶。

鄭麗文認為，目前整體選情穩定、最後應會有驚無險，在四都（台北市、新北市、桃園市、台中市）選情部分，現在雖然有些拉警報、很接近，但國民黨已全力輔選，只要大家出來投票，四都應可過關。大家不需要悲觀，更不需要還沒選完就找戰犯，國民黨不可以有任何失敗主義的氣息，不到最後一刻，絕不輕言失敗。

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