民進黨批謝國樑辯論放空 市政滿意度淪倒數、四年交白卷

民進黨發言人吳崢今天表示，從基隆市長謝國樑近日在辯論會上的表現看來，謝國樑不僅在台上放空，更讓基隆市政整整空轉四年，重大弊案陰影、教育會議神隱、交通行人傷亡攀升，到市府團隊涉入偽造文書與竊取個資爭議，各項施政嚴重脫節，身為「台灣頭」的基隆，市民不該被迫接受如此差勁的治理成績。

吳崢指出，依據「遠見雜誌」最新縣市長施政滿意度調查，謝國樑在全國22縣市中名列第19名、倒數第4，這就是謝國樑執政4年所交出的難堪成績單；諷刺的是，謝國樑在辯論場合刻意將對手姓名扭曲為「魏造文叔」大玩文字遊戲、企圖轉移焦點，卻不敢面對基隆國民黨部涉入偽造文書的嚴重司法弊案，謝國樑至今仍避重就輕，未向市民釐清為何其市府團隊會涉入違法勾當。

吳崢說，謝國樑執政以來有三大缺失：第一，弊案纏身、踐踏法治。東岸商場收賄弊案涉案公務員日前遭法院重判12年，而謝國樑市府更動用公權力深夜強闖商場、粗暴破門點交，不僅引發巨大爭議，更重創市府威信與市民資產利益。

吳崢表示，第二，政見跳票、甩鍋中央。選前承諾的青年免費電動機車，又因財政困難草草喊卡，還遭審計室點名核銷數量連目標半數都不到，面對成效不彰，謝國樑不思檢討，反而把責任全推給中央「財政收支劃分法」未修法，毫無財政紀律與擔當。

吳崢指出，第三，公車失靈、漠視安全。市營公車處長年虧損已破20億元，老舊車輛頻繁拋錨甚至行駛中自燃，電動化進程全面脫節，面對審計部糾正，謝國樑竟反控是政治助攻，置廣大通勤族與市民的行車安全於不顧。

吳崢說，謝國樑執政四年來，65次重大教育會議僅出席1次，兒虐事件處置反覆；交通安全治理破功，A1類死亡事故創下5年新高，市長的責任絕非在辯論台上耍嘴皮子、迴避檢驗，基隆市民需要能守護孩童安全、改善交通、整頓市府團隊的市長，呼籲謝國樑停止政治操作，正面回應市政缺失，向全體基隆市民交代這4年究竟做了什麼。