夾縫中求生存！台南議員李宗霖喊台派過半 藍選將邀區桂芝助陣

台南市東區議員選戰進入白熱化，無黨籍現任議員李宗霖強調，自己長期堅守台派立場，呼籲泛綠及本土派選民發揮配票智慧，讓台派席次過半。國民黨議員王家貞則選在11月12日國父孫中山誕辰紀念日，邀請前北一女教師區桂芝前往台南二空文化園區國父銅像安置處，為重新製作的國父生平碑文獻花致敬。

王家貞表示，因為她的努力，國父銅像碑文才能重新製作、安置。

李宗霖表示，東區過去議員席次長期呈現「藍大於綠」的結構，民進黨在初選前曾徵詢他的提名意見，考量若比照上屆提名3席，雖可能增加自己在綠營分票下的當選機會，卻也可能造成4名台派候選人過度內耗，反而讓藍營漁翁得利，因此他當時主動建議民進黨發揮大局觀，提名2席，盼台派攜手合作，爭取本土席次最大化。

李宗霖指出，近期受到「洋流效應」帶動，全台綠營聲勢提升，也讓東區首次出現綠營議員席次過半的機會。他雖然是無黨籍，但從政以來始終站在台派最前線，目前更擔任台南市議會民進黨團副總召，與民進黨保持密切合作關係。

他說，日前競選總部成立，包括市長黃偉哲、立委陳亭妃、林俊憲及議長邱莉莉等綠營重量級人士都到場站台，過去也曾獲總統賴清德親自肯定為「戰將」，展現其在泛綠陣營的支持基礎。

依台南市選舉委員會公布的登記資料，東區第十選區共有歐政豪、蔡筱薇、陳金鐘、王家貞、李宗霖、陳進男及曾之婕7人登記。參選組合包括國民黨歐政豪、王家貞，民進黨蔡筱薇、陳金鐘，以及無黨籍李宗霖、陳進男、曾之婕。曾培雅此次交棒兒子歐政豪，王家貞、蔡筱薇、李宗霖與曾之婕尋求連任，陳金鐘則挑戰重返議會。