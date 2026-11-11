沈伯洋、蔣萬安婉拒出席 青年論壇台北場停辦

青年思潮等團體，協同台大、政大、台師大、東吳大學等4校學生自治組織今指出，因台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋雙雙婉拒學生聯合邀約，決定停辦青年論壇台北場；也呼籲青年返家投票、三黨修法實現18歲公民權和遷戶籍保障，才能讓年輕人被重視。

青年思潮、台灣學生聯合會、青年民主協會等全國性學生團體，協同台北大學、輔仁大學、清華大學、陽明交通大學、中山大學學生組織共同舉辦2026市長候選人青年論壇。

青年思潮等團體，原定於月底舉辦青年論壇末場「台北場」，歷經4個月籌備和2個月邀請，因台北市長候選人蔣萬安市長、沈伯洋委員近日皆回覆婉拒出席，台北場正式決定停辦。

主辦單位指出，於暑假期間就啟動籌備，並在9月初向台北兩位主要候選人遞出邀請，同時陸續辦理高雄、新竹、新北等場次，有多位跨黨派候選人出席，唯獨台北場未能有進展。9月底，也公開邀請兩位候選人，後續亦不斷與候選人與媒體密切洽談。直到近日，才接獲蔣萬安、沈伯洋均因行程繁忙、婉拒出席。

主辦單位也表示，要讓青年、學子意見能充分進入市政討論，還有很長的路要走，包含18至20歲的成年公民、約二分之一大學部學生，尚未被賦予選舉權，選罷法修法尚在立院等待協商；許多北漂就學青年，都渴望將戶籍依法遷入實際居住的城市，卻受大學、房東阻攔，無法取得當地選舉權，提出解方的大學法、租賃條例修法，都各自卡在立院、政院程序中。

主辦單位呼籲，希望從政者對青年、學子拿出誠意和魄力解決，也期待在2028的下次選舉前，朝野3黨就該通力把青年權利還給青年。所有關心青年權益的學生，也應於月底返鄉投票，讓青年聲音被看見。