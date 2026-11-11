擔心支持者不投票？張嘉郡今成立後援會喊「求救」

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天成立軍公教警消後援會，邀集退休軍人、警察、消防及公教人員力挺。張嘉郡現場卻向支持者發出「求救訊號」，直言不少人認為她選情穩定，反而擔心支持者因此不出門投票，呼籲每人至少打10通電話催票，強調「一票都不能少」，她也承諾，若當選縣長，將全力捍衛軍警公教同仁合法權益與尊嚴。

張嘉郡今在縣長張麗善陪同下，與斗六市長候選人黃尤美向軍公教警消人員懇託。張嘉郡親自授予戰旗給後援會總會長、雲林縣退休警察人員協會理事長楊王辛，後援會副會長林和前、林培竹、陳明財分別致贈象徵「好彩頭」、「凍蒜」及「包中」的吉祥物與花束，展現支持氣勢。

張嘉郡致詞時直言，這場後援會成立大會不只是表達支持，更是要向大家發出「求救訊號」。她說，選舉進入關鍵時刻，最擔心支持者認為選情穩定，抱持「應該會當選，少我一票沒關係」的心態，最後反而造成危機。她呼籲在場每個人至少打10通電話，拜託親友出門投票，將支持化為實際行動。

張嘉郡強調，面對選戰「亂流」，支持者更要凝聚力量。她也說，大家支持的不只是張嘉郡，而是雲林未來的發展，希望縣政無縫接軌，讓雲林成為台灣不可或缺、閃閃發光的鑽石。

張麗善則將選戰拉高至2028年政黨輪替布局，指出目前國民黨執政縣市長有15席，這次選舉希望能守住版圖，呼籲支持者不只支持雲林，也要力挺全台國民黨提名的縣市長候選人，為2028年重返中央執政奠定基礎。

張嘉郡也提出軍公教警消政策，針對現職公教人員推動「AI行政減負」，讓公務人員專注政策創新、教師回歸教學專業，建立退役軍警消就業媒合及職能培訓機制，也將關注退休所得保障，主張中央應考量物價變動及經濟成長，定期檢討退休給付調整機制。

前國策顧問劉盛良、全國公教軍警消聯合總會長林水吉及國民黨立委賴士葆今天也到場力挺。賴士葆表示，軍公教警消一生奉獻國家，近年卻面臨年金縮減及物價上漲雙重壓力，肯定張嘉郡過去在立法院積極捍衛相關權益，呼籲軍公教警消集中選票支持，守護自身權益。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天成立軍公教警消後援會，邀集退休軍人、警察、消防及公教人員力挺。記者陳雅玲／攝影