高虹安合體柯文哲直播開唱 聚焦棒球場行銷與交通教育藍圖

欲連任的新竹市長高虹安昨晚與民眾黨創黨主席柯文哲合體開直播，不僅首度Live獻唱親自主唱的競選主題曲「新竹有安─因為有你，讓這座城市更有力量」，並開講未來四年市政藍圖。針對上周熱鬧重啟的新竹棒球場，高虹安說，開幕賽帶動周邊人潮與消費，市府已規畫結合在地旅宿與觀光產業進行聯合行銷；至於各界關注的中職賽事，市府繼發函棒協並順利舉辦賽事後，已於9月中發函中職聯盟，目前正等待回應與安排場勘，期盼盡早讓中職賽事重返新竹棒球場。

主持人昨提問指出，新竹棒球場已在上周熱鬧重啟，未來如何藉由棒球場的重新開幕行銷新竹市？未來中職可能回到新竹棒球場比賽嗎？高虹安說，新竹棒球場上周重新開幕完成三天五場的開幕賽，確實為新竹市以及棒球場週邊創造了人流，很多球迷看完球之後，都會要吃點宵夜或者小酌一下，就會選擇附近的商圈，因此市府已規畫將棒球場搭配旅宿、觀光等在地的產業共同行銷。

高虹安說，市府在今年9月就發函棒球協會，對方第一時間就來場勘，然後也立刻排了賽事，爆米花聯賽已經打完兩場；中職的部分，也同時間在9月中就發函給對方，市府目前仍舊在等候中職聯盟的回應與場勘，希望能在場勘之後跟球團洽談，盡早安排中職賽事來到新竹棒球場。

主持人同時提到，外界說新竹人不是在巨城（遠東巨城購物中心）就是在前往巨城的路上，對此，高虹安說，市府10月1日起推出「新竹風 PASS」及「旅遊消費促進獎勵措施」，從住宿、自由行到團體旅遊全面加碼，住宿平日每房每晚最高享1000元優惠、符合規定最高可與國旅補助疊加至4200元，「新竹風PASS」套票最低499元起，團體旅遊每位遊客最高可享500元獎勵、每團最高2萬元。

此外，目前竹市也有免費觀光巴士，來到舊城區非常方便。另外，YouBike站點數與車輛數也持續在增加，目前新竹市的單月電輔車周轉率是全國第一名，一天可以到12次，累計搭乘人次則是來到1500萬人次。

談到未來四年對市政的展望，高虹安表示，首先要持續解決新竹的交通問題，面對新竹科學園區不斷增長的就業人口，但新竹的腹地卻是一樣的，市府必須用「開源節流」方式，「開源」是四年來開闢了七條不同的全新路段，讓用路人有不同的選擇；「節流」則是希望上路私家車數量減少，因此推動搭乘大眾運輸工具，諸如YouBike、公車系統以及大新竹輕軌，會以短、中、長期計畫來做。

教育部分，同樣面對竹科的快速發展，有很多的移入人口，但前任在教育政策上的規畫卻沒去做預測性的市政規畫，導致她上任後要趕快把校園、學校蓋出來，光是這個學期就有幾所學校的校舍完工，包括培英國中、光武國中、建功高中的國中部、光華國中的新大樓校舍也改建完工。

包含新竹市第一所「數位實驗高中」也是她首任期創立，建華國中則要改制為完全中學，明年就會有建華高中，光是高中部分就增加了32個班級、1010個名額。柯文哲聽完後則補充說「市政部分，大家完全不用擔心啦，身為理工女的高虹安絕對沒有問題的啦，她腦袋很清楚。」

高虹安昨晚參加「來接你下班」直播節目，與回到家鄉的柯文哲及民眾黨新竹市議員西區候選人施淑婷、南區候選人李玫同框，高虹安還當場獻唱競選主題曲「新竹有安─因為有你，讓這座城市更有力量」，讓大家欣賞好歌喉。