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蔡易餘成立大埔鄉聯合競總 承諾改善偏鄉自來水問題

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（左）今天成立大埔聯合競總，攜手黨籍大埔鄉長候選人吳倚豪（右）高喊當選。圖／蔡易餘競選辦公室提供
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（左）今天成立大埔聯合競總，攜手黨籍大埔鄉長候選人吳倚豪（右）高喊當選。圖／蔡易餘競選辦公室提供

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立大埔鄉聯合競選總部，攜手黨籍大埔鄉長候選人吳倚豪高喊當選。蔡易餘當場承諾，爭取修正自來水接管標準，讓居民有乾淨自來水飲用，同時啟動鄉村規畫，處理山區林班地與國有財產署放租地，落實土地正義，並推動觀光發展。

蔡易餘說，敬老卡點數可搭乘客運與火車，但大埔鄉地處偏遠，沒有客運，也沒有火車，長者幾乎無法使用，未使用點數只能繳回。未來敬老卡將結合幸福小黃特約計程車，並且阿里山鄉、大埔鄉由每月1200點提高至1500點，三節再加碼300點，開放可購買在地農漁產品。

蔡易餘指出，大埔鄉就在曾文水庫旁邊，卻有超過六成住戶沒有自來水，山區接管動輒要花上百萬元，現行標準並不公平，他會和立委陳冠廷一起推動修正，讓大埔鄉親都有乾淨的自來水可以喝。

蔡易餘也說，未來將啟動鄉村規畫，處理大埔山區林班地與國有財產署放租地，落實土地正義。另推動大埔水庫遊艇、山豬島與老鷹特色觀光，他主張拓寬台3線，爭取台82線快速道路延伸，同時擴大招商，解決交通與住宿兩大瓶頸，希望大家周末想出去玩，第一個就想到大埔。

翁章梁說，大埔風景優美，要讓遊客留宿，土地問題應列為大埔未來最重要課題，台積電在嘉義設廠將帶來上萬個家庭，周末可帶孩子來大埔休閒。張明達表示，大埔觀光需要好的道路，並透過網路行銷農產品，蔡易餘能力很強，相信是接棒翁章梁、帶動大埔發展的好人選。

吳倚豪表示，大埔鄉發展無法單打獨鬥，他將在既有公所團隊打下的基礎上再創新局，配合蔡易餘的縣政團隊，以觀察力、行動力、守護力三項行動，照顧農民、做好鄉政、守護長輩與孩子，請託鄉親出門投票，縣長支持2號蔡易餘，鄉長支持1號吳倚豪。

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立大埔聯合競總，現場湧入上百名支持者。圖／蔡易餘競選辦公室提供
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立大埔聯合競總，現場湧入上百名支持者。圖／蔡易餘競選辦公室提供

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立大埔鄉聯合競選總部，議長張明達等人站台支持。圖／蔡易餘競選辦公室提供
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立大埔鄉聯合競選總部，議長張明達等人站台支持。圖／蔡易餘競選辦公室提供

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（前排右）、大埔鄉長候選人吳倚豪（前排中）今天成立聯合競選總部，縣長翁章梁（前排左）等人站台支持。圖／蔡易餘競選辦公室提供
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（前排右）、大埔鄉長候選人吳倚豪（前排中）今天成立聯合競選總部，縣長翁章梁（前排左）等人站台支持。圖／蔡易餘競選辦公室提供

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