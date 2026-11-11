影／宋楚瑜力挺林啟明烏來競總成立 承諾攜手為原住民打造尊嚴未來

親民黨主席宋楚瑜今天前往新北市烏來區，出席親民黨提名的新北市山地原住民議員候選人林啟明競選總部成立大會，全力為林啟明站台加油。宋楚瑜大讚林啟明是海軍陸戰隊出身，體格矯健、幹勁十足，過去曾擔任社區發展協會理事長及原住民合作社理事主席，長期一心一意為地方與族人服務，是真正有心進軍市議會、為原住民爭取福祉的最佳人選。

宋楚瑜回憶起過去擔任台灣省長期間，曾與鄉親共同打拼、走遍烏來的點滴，指出沿途的好山好水以及台九乙線與107縣道拓寬工程，都是當年一步一腳印為地方建設打下的基礎。他強調自己是全台灣唯一深入走遍30個山地原鄉與25個平地原鄉的政治人物，當年絕非只是跑來烏來泡溫泉，而是懷著深厚情誼，親自帶領團隊深入每個原住民部落實地解決問題，對這片土地有著深厚的情感與責任。

致詞中，宋楚瑜更溫馨帶領現場鄉親高唱《我們都是一家人》，拉近與族人的距離。他感性表示，原住民朋友都是他的老朋友，大家手牽手、肩並肩，不論過去還是現在都是一家人。他強調，烏來擁有絕佳的好山好水，大台北地區能夠享有如此乾淨優質的水資源，離不開烏來原住民鄉親對自然環境的守護與犧牲限制，社會各界應用感恩的心來加倍回饋原鄉。

宋楚瑜提及，看到林啟明在台上認真宣講政見，這正展現出林啟明踏實參選、不搞表面熱鬧的務實態度。他特別認同林啟明所提出的原鄉醫療照護政見，並批評部分候選人平時不見人影、選舉才到部落喊口號。相對之下，林啟明與林啟明等在地實做事者真正了解原住民鄉親在醫療、交通及生活上的迫切需求，急需一位能把醫療與基層問題徹底解決的議員進駐市議會。

親民黨提名的新北市山地原住民議員候選人林啟明隨後也發表多項重要政見，表示自身長年居住於烏來區忠治，深知地方建設與族人需求，若能順利當選將全力爭取經費。針對醫療與交通痛點，他指出烏來醫療資源不足且族人洗腎舟車勞頓，當選後將增設專屬醫療接駁車往返耕莘及萬芳醫院；同時承諾在任期四年內打通烏來忠治周邊缺乏的聯外道路，並先以人工方式施作階梯步道，解決長者採買與通行沉痾。

此外，林啟明也提出都市原住民關懷政策，強調若當選將在都內推動設立食物銀行，並落實升級版的「原住民健康站」，涵蓋飲食、醫療與保健，切實改善族人生活與福利。

談到未來的願景，宋楚瑜最後承諾，如果林啟明順利當選市議員，自己將全力結合過去累積的政治經驗與影響力，在背後提供最強而有力的支持。他幽默笑稱自己雖然已經80幾歲，但身體狀況依然很好，期盼鄉親集中選票將優秀的人選送進新北市議會，只要大家團結一心、全力相挺，未來一定能為烏來山地原住民鄉親打造幸福、便利且更有尊嚴的美好生活。

今年九合一選舉於11月28日盛大舉行，其中新北市第13選舉區（山地原住民）本屆應選席次由原先的1席增加為2席，吸引多達6名候選人登記參選，形成競爭激烈的「6搶2」局面。

此次參選陣容多元，包含尋求連任的現任無黨籍議員馬見 Lahuy Ipin，他是本區唯一爭取連任的現任市議員；此外還有國民黨推薦的何應明、民進黨推薦的布落．馬信、親民黨提名的林啟明，以及無黨籍的王珍珍與羅美菁等人共同投入選戰，各陣營皆積極積極卡位擴大版圖。

隨著應選名額增加，烏來區作為新北市唯一的山地原住民行政區，自然成為各方陣營的兵家必爭之地。多位候選人紛紛選擇在烏來深耕與舉辦大型活動，國民黨何應明便與新北市長候選人李四川在烏來成立聯合競選總部並舉辦造勢大會，獲得立委羅明才與市議員陳儀君站台力挺；民進黨的布落．馬信則是出身烏來原鄉的泰雅族青年，曾任3年烏來區民代表，也選擇與新北市長候選人蘇巧慧在烏來成立聯合競選總部，力求凝聚在地鄉親的向心力。

這場選戰競爭焦點，各候選人的政見與核心議題主要聚焦於部落實質發展與都會原住民的照顧需求。具體討論面向涵蓋青年留鄉就業與部落永續發展、傳統技藝及泰雅文化的延續與傳承，以及攸關地方生計的烏來溫泉產業法規突破。此外，針對原住民長者的醫療與照護資源、居住權益等民生問題，也成為各家陣營提出政見、爭取選民認同的重要關鍵。

隨著投票日逼近，這場「6搶2」的選戰格局不僅考驗著現任議員的施政基礎，也給了多位非現任新人急起直追的空間。隨著各政黨母雞與地方要角紛紛跨區輔選，結合在地原鄉的動員與都會選票的開拓，新北市山地原住民議員選區的選情持續白熱化，各候選人都全力衝刺，爭取進入新北市議會為族人發聲。

親民黨主席宋楚瑜今天前往新北市烏來區，出席親民黨提名的新北市山地原住民議員候選人林啟明競選總部成立大會，全力為林啟明站台加油。 記者王長鼎／攝影

親民黨主席宋楚瑜今天前往新北市烏來區，出席親民黨提名的新北市山地原住民議員候選人林啟明競選總部成立大會，全力為林啟明站台加油。 記者王長鼎／攝影