沈伯洋明請假 競辦媒宣召集人周軒：高層認為短兵相接 該有取捨

台北市長選情熱戰，尋求連任的台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋將於12日請假投入選戰。沈伯洋競選辦公室媒宣中心召集人周軒今中午接受媒體人黃光芹專訪透露，高層認為現在短兵相接，該有取捨；也提到接下來會到外縣市輔選，「全台灣各縣市都來找沈伯洋。」

周軒表示，沈伯洋當初堅持雖然要參選台北市長，但也有國防外交委員會工作要繼續，只是後來高層覺得說，選舉已到短兵相接，是不是真的該取捨「沈伯洋後來覺得好啦，那我就在這段時間先請假，大概溝通過程是這樣。」

黃光芹問到，洋流熱處之下，沈伯洋會不會到其他縣市輔選？周軒說，這禮拜要去桃園市，下禮拜會到台中市，現在全台灣各縣市都來找沈伯洋，甚至是民進黨參選嘉義市市長候選人王美惠也曾託人找過，即使不能去也會收到節目單位邀約，能否直播連線等。

不過，黃光芹也說，2018年的韓流之下，韓國瑜最後也沒有辦法到處輔選，只有回家鄉雲林。周軒說，陸戰和組織戰的部分有北市議員李建昌、民進黨秘書長徐國勇都有不停協助。他也透露，雖然北市里長一半看起來是藍營黨籍，但其實沈伯洋舉辦活動時，台下不少藍營里長。

他說，前幾個月參加活動結束後，到旁邊里長辦公室坐坐，也發現幾位黨籍掛著國民黨的里長在，相信里長看出當地民眾風向、輿情變化，「里長知道這次民進黨候選人和過去不同。」

黃光芹也問到，至於沈伯洋是否會打夫人牌？周軒透露，沈伯洋的太太曾心慧其實不那麼愛說話，比沈更 I 人，當然選戰激戰，沈也是會詢問太太意願，但最後願不願意出來幫忙仍是尊重太太。而且他們女兒小麻糬現在的年紀也需要有人陪，所以沈也會希望曾多陪小孩。