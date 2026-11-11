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為何改名？魏造文：沒有特別意義 只是改回出生前長輩早取好的名字

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人魏造文今天說，改名話題是小事，他不覺得委屈，不會放進心裡，會繼續走自己的路。聯合報系資料照
基隆市長候選人魏造文今天說，改名話題是小事，他不覺得委屈，不會放進心裡，會繼續走自己的路。聯合報系資料照

基隆市長候選人魏造文的姓名，被基隆市長謝國樑質疑是來噁心國民黨。魏造文今天說，改名沒特別意義，中國大陸有兩人跟他同名同姓，怕以後生涯釐不清，所以改成長輩在他出生後、報戶口前，起好的第一個名字

謝國樑昨和競選對手、基隆市議長童子瑋辯論，提及一位「大叔」跑來選市長，名字叫做魏造文，加上「書」不就是偽造文書嗎？請問是專門要來噁心國民黨的嗎？成為政壇話題。民眾黨前秘書長謝立功認為，謝應向魏道歉。

謝國樑今天進一步表示，魏造文承認有改過名，他就想了解為什麼要改名？跟天外天火災一樣，這兩件事背後的真相到底是如何，有必要一定要讓市民朋友，讓社會大眾了解。

魏造文說，他不會因為謝質疑改名覺得委屈，他的人生已經過了一甲子了，如果每一件事都在意，他早就「死光了」。

他表示，「魏造文」這個名字沒有什麼特別的意思，這個名字是他出生的時候，在還沒有報戶口之前，長輩就起好的第一個名字。因為他是「巴掌仙子」，是早產兒，長輩為了「好生、好養」，才報了後面戶口登記的名字。

什麼時候覺得必須改名？魏造文指出，因為戶口登記的名字，在中國大陸有兩個人跟他同名同姓，可能具備黨員身分、軍人身分，他以後的生涯恐怕釐不清，所以就把出生的時候，還沒有報戶口之前那個名字拿來用，不是有什麼特別的意義。這個姓名是長輩起的，他不能自己再起一個，這樣對長輩是非常不尊敬的。

基隆市長謝國樑今天說，市長候選人魏造文改名和天外天大火背後的真相，有必要讓社會大眾了解。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，市長候選人魏造文改名和天外天大火背後的真相，有必要讓社會大眾了解。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長候選人魏造文今天說，改名話題是小事，他不覺得委屈，不會放進心裡，會繼續走自己的路。聯合報系資料照
基隆市長候選人魏造文今天說，改名話題是小事，他不覺得委屈，不會放進心裡，會繼續走自己的路。聯合報系資料照

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